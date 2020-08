Wenn Frau den Tiger stemmt: Christian Rösners Werke in Fürth

Drei Holzskulpturen zeigen Hasen - daher der Titel der Ausstellung. Sie wurden jeweils schwer verletzt, weil sie sich auf eine Leichtathletik-Kampfbahn verirrt haben. Der eine bekam einen Diskus ab, der andere wurde von einer Kugel durchstoßen, ein dritter hat einen Speer im Leib: "Ja, also diese ganze Konstellation ist schon so sarkastisch gewollt, dass das Tier im Prinzip bemitleidet werden darf in dieser Situation. Aber, wenn man das umkehrt, also zum Beispiel bedenkt, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir ihr Fleisch konsumieren! Jeder weiß, was passiert, und jeder weiß auch, wie das Fleisch produziert wird. Aber wir essen trotzdem Fleisch von Tieren, die kein Leben hatten. Und mit diesen Holzskulpturen versuche ich eigentlich, eine gefühlsmäßige Anbindung zu schaffen, dass ich sage, diese Hasen sind zwar bemitleidenswert, aber eigentlich futtern und hauen wir uns jeden Tag auf den Grill irgendetwas, was eigentlich viel, viel bemitleidenswerter als diese fiktive Situation, die ich da geschaffen habe."

"Wir fressen, was wir fressen können"

Christian Rösner ist weder Vegetarier, noch Veganer, er plädiert mit seinen Arbeiten vielmehr für einen, wie er es nennt, "ordnungsgemäßen Umgang mit der Natur": "Ich habe schon einen ursprünglichen Zugang zum Tier. Ich versuche zum Beispiel, nur gejagtes Tier zu essen, wenn ich Tier esse." Wenn ein Tier schon zur Nahrungsaufnahme des Menschen sterben müsse, solle es davor wenigstens im eigentlichen Sinne gelebt haben: "Wir sind diejenigen, die gerade krank werden wie verrückt. Und da ist dieses Virus eigentlich so eine Umkehrung von dem Verhältnis, mit dem wir uns bisher immer der Welt gestellt haben. Wir beuten die Meere aus, wir fressen, was wir fressen können, und machen uns keine Gedanken darüber, dass wir immer breitere Autobahnen brauchen und immer mehr Flächen über verbraucht werden. Da steckt einfach in der Umkehrung, die uns durch dieses Virus passiert ist, viel Kraft drin. Da sind die Erkenntnisse verborgen, die diese Überheblichkeit des Menschen auf der Erde so ein bisschen in Frage stellen."