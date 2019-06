Wenn Familienangehörige zu Pflegekräften werden

Pflegende Kinder und Jugendliche

Wenn das Wort "Angehörigenpflege" fällt, denken die meisten an alte Menschen, die gepflegt werden müssen, und an die zusätzliche Belastung für berufstätige Menschen. Es ist nicht präsent, dass auch viele Kinder und Jugendliche tagtäglich eine große Verantwortung in der häuslichen Pflege leisten. Wenn ein Elternteil schwer erkrankt, übernehmen sie meist automatisch und selbstverständlich viele Arbeiten im Haushalt. Bei chronisch kranken Eltern werden sie immer mehr zu Pflegekräften, die schließlich auch beim Essen, Duschen, Anziehen und dem Gang zur Toilette helfen.

Einer aktuellen Studie der Universität Witten/Herdecke zufolge soll es fast 480.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland betreffen. Am 4. April 2019 kam deshalb der Sozialausschuss im Bayerischen Landtag zusammen, um dieser Problematik in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu schenken.