Wenn die Gottesanbeterin beißt: "Fieberhalle" in der Villa Stuck

Die filmischen Bezüge in diesen Sequenzen scheinen nur andeutungsweise durch: "Saturday Night Fever", "Der Mann der Friseuse", "Ein Mann und eine Frau". Bewegt man sich auf dem Baugerüst, das M+M in das Ateliergebäude bis unter das gläserne Dach gebaut haben, überlappen sich diese kurzen Erzählungen über Selbst- und Sinnsuche. Es entstehen immer neue Perspektiven auf die langen Kamerafahrten, die genau getakteten Schnitte und die präzise komponierten Nahaufnahmen, die immer auch dazu auffordern, sich dem Sog aus Doppelung und Abweichung hinzugeben. Die Zersplitterung der einzelnen Filmstationen spiegelt sich so in der räumlichen Gesamtordnung, ohne dass damit völliges Chaos entstünde.

Diese Fieberhalle erzeugt eher traumartige Trance denn rasenden Rausch. Und trotzdem, so Marc Weiss: "Im Endeffekt geht es um die Auflösung von Grenzziehungen. Sexuelle Orientierung, religiöse Orientierung, vielleicht auch der Zuneigung zwischen Frau und Kind. Also diese Grenzziehungen werden irgendwie in Unruhe versetzt. Die Klarheit, wie man normalerweise sagt, das Gefühl habe ich für die Person, das habe ich für jene, wird verunsichert. Und im Endeffekt wird die endgültige Grenzziehung ja aufgelöst im letzten Film."

Manches Delirium ist vorzuziehen

"Mad Mieter" heißt dieser abschließende 3D Film, extra für die Ausstellung produziert. Darin lassen M+M Natur und Kultur ineinander übergehen und zeigen die tödliche Annäherung zweier Gottesanbeterinnen in einer Gründerzeit-Puppenstube. Ein kafkaeskes Szenario, das mit den anderen Installationen eine cineastische Wunschmaschine in Gang setzt, die all die vielen Film-, Literatur- und Kunstreferenzen ebenso aufruft wie unsere ureigensten Ängste und Begierden. Ihren subversiven Charakter entfaltet diese Maschine eher zurückhaltend als plakativ. Wer aber einmal in sie eingetaucht ist, wird mit einer Gewissheit aus der Fieberhalle kommen: Manches Delirium ist der Gewissheit einfach vorzuziehen.

Bis 12. Januar 2020 in der Villa Stuck München, Prinzregentenstr. 60.