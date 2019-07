Wenn die Böen nicht wären: Runderneuerung bei Festspielen in Erl

Fans von Gustav Kuhn enttäuscht

In Erl wird einmal mehr exemplarisch vorgeführt, wie das so ist, wenn auf einem Festival ein Patriarch abtritt oder dazu gezwungen wird. Selbst im besten Fall sind die Fans irritiert, die Nachfolger schwer damit beschäftigt, Publikum und Mitarbeiter zu motivieren. Kuhn hatte sich als Wagner-Dirigent profiliert, wollte im Passionsspielhaus von Erl gar ein Gegen-Bayreuth schaffen. Andreas Leisner gegenüber dem BR: "Ich glaube, grundsätzlich hat uns das Leben erschwert, dass wir in diesem Jahr kein Passionsspielhaus zur Verfügung hatten und dass wir keinen Wagner gespielt haben, so dass unser Wagner-Publikum, das sehr treu ist, ausgeblieben ist. Es hat auch ein Publikumsaustausch stattgefunden, weil Fans von Gustav Kuhn enttäuscht sind und nicht mehr kamen. Das neue Publikum zu akquirieren geht nicht in einer Saison. Dennoch sind wir erstaunlich gut besucht gewesen: Die fast ausverkauften Aida-Vorstellungen, der unglaublich erfolgreiche Wilhelm Tell haben mit einem neuen Publikum einen großen Erfolg generiert."