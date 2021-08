Wenn der Werwolf Hunger hat: "Bählamms Fest" bei Ruhrtriennale

Elfriede Jelinek, die Spezialistin für gesellschaftliche Tiefkühlwaren, machte aus dem Stoff vor gut zwanzig Jahren einen Musiktheater-Text, die in Wien lebende Olga Neuwirth komponierte dazu 13 Bilder. Und wie sich bei der Ruhrtriennale herausstellte, sind es allesamt beeindruckende Szenen über den immerwährenden und nicht selten vergeblichen Kampf, aus der Opferrolle heraus zu kommen. Warum vergeblich? Weil die Täterrolle auch nicht herausführt aus dem endlosen Kräftemessen. Und so verfolgt das Publikum den Weg der Theodora in die eisige Freiheit der Heide.

Werwolf Jeremy hat gut zu tun

Sie lässt auf ihrer Flucht ihren versoffenen Mann (zwölf Flaschen Ingwer-Wein täglich), ihre tyrannische Schwiegermutter, einen Schäfer, einen Lustmörder, eine Ermittlungsgruppe der Polizei und jede Menge Schafe hinter sich. Das irische Theaterkollektiv "Dead Centre" aus Dublin inszenierte das mit enormem technische Aufwand, Ausstatterin Nina Wetzel hatte tatsächlich eine echte Heide-Landschaft in der Bochumer Jahrhunderthalle anpflanzen lassen, mittendrin ein einsames Gehöft. Rundherum grasen die titelgebenden Lämmer, von denen eins nach dem anderen gewaltsam zu Tode kommt - immerhin wird die Gegend von Werwolf Jeremy heimgesucht, und der hat ständig Hunger auf "schöne, tragische" Existenzen.