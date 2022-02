Wenn der Trip dem Wald hilft: "Hänsel und Gretel" in Stuttgart

Diese Hexe macht dem Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg alle Ehre, hat sie es doch mindestens zu einem mittelständischen Betrieb gebracht, wenn nicht sogar zu einem Weltkonzern. Den Produktionsanlagen nach zu urteilen, die Ausstatterin Saska Wunsch entworfen hatte, werden Kinder am Fließband zu Lebkuchen verarbeitet. Alle paar Sekunden fällt ein blutiges Todesopfer oben in den Kamin, und prompt rieseln unten pastellfarbene "Leckerbissen" raus. Ältere können sich dabei gern an den Science-Fiction-Film "Soylent Green" von 1973 erinnert fühlen, deutscher Titel: "Jahr 2022...die überleben wollen". Dort werden ja auch Menschen zu grünen Keksen verarbeitet, und die Erde ist genauso kaputt wie sie der aus Berlin gebürtige Regisseur Axel Ranisch (38) in seiner Inszenierung von "Hänsel und Gretel" am Staatstheater Stuttgart zeigt.

Welche Drogen sind "gesünder"?

Vom Wald ist nur noch Asche übrig, die Feuer lodern noch, und außer den gruseligen Lebkuchen der Hexe gibt´s rein gar nichts mehr zu futtern. Ja, die Kinder können sich aus den Fängen der Großbäckerin befreien, aber nur, um ihren Hunger ersatzweise mit Pilzgiften zu stillen, wobei sich natürlich die Frage stellt, welche Drogen "gesünder" sind, Lebkuchen oder psychoaktive Waldprodukte.