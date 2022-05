Wenn der Krieg die Ordnung sprengt: "Der Schatzgräber" in Berlin

Vor hundert Jahren gehörte Europa auf die Couch, war reif für die Psychoanalyse. Der Erste Weltkrieg hatte die alten Gewissheiten unter Millionen Toten begraben, und für neue Gewissheiten hatten die Überlebenden noch keinen Nerv, deshalb ging es drunter und drüber. Und heute? Das mag jeder für sich entscheiden, aber Franz Schrekers im Januar 1920 uraufgeführte Oper "Der Schatzgräber" wirkte an der Deutschen Oper Berlin beklemmend gegenwärtig.

Nicht wegen der Soldaten, die auf der Bühne präsent waren, auch nicht wegen des nachtschwarzen Marmor-Mausoleums, das Ausstatter Johannes Leiacker entworfen hatte, halb Gruft, halb Ehrenmal. Vielmehr waren hier lauter Menschen ohne Inhalt zu sehen, ein Hofstaat ohne Sinn, Verstand und Orientierung. Was sie früher mal begeistert haben muss, wenn es etwas gab, hat sich im Nebel über den Schlachtfeldern aufgelöst. Jetzt rennen sie nur noch Schatten hinterher und explodieren von Zeit zu Zeit wie Blindgänger in der Sommerhitze.

Fiebrige Musik aus hitziger Ära

Schreker begann sein Werk, als die deutsche Niederlage schon absehbar war, im Hungerwinter 1916/17. Die letzte Note schrieb er am 12. November 1918, drei Tage nach dem Sturz der Monarchie und der Ausrufung der Republik in Deutschland und am selben Tag, als in Österreich das Kaiserreich zusammenbrach. Eine fiebrige Musik aus einer hitzigen Ära.