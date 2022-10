Wenn das Kind stirbt und das Leben trotzdem weitergehen muss

Sein Tod kam völlig überraschend. "Wir haben am Abend vorher noch einen schönen Abend gehabt." Mutter Juliane Rittner-Kopp und Vater Christian Kopp haben nichts geahnt. Der Suizid passt für die Eltern so gar nicht zu ihrem Sohn. "Nicolas war ein großartiger Mensch, ihm ist viel zugefallen. Gleichzeitig war er ein begeisterter Pfadfinder, der die wildesten Sachen machte", erzählen seine Eltern.

Nach Jura-Studium und Weltreise mit seiner Freundin wollte Nicolas eigentlich sein Referendariat antreten. Doch von seinem angeblich ersten Arbeitstag kommt er nicht mehr zurück. Stattdessen klingelt abends die Polizei bei den Eltern. Juliane Rittner-Kopp und Vater Christian Kopp sind beide Pfarrer und kennen eine solche Situation, aus der Notfallbegleitung. Jetzt trifft es sie selbst ins Mark.

"Selbst zu erleben, dass das eigene Kind stirbt, ist unvorstellbar", sagt Christian Kopp, Regionalbischof für München und Oberbayern. "Du machst einen Atemzug nach dem anderen, lebst einen Tag nach dem anderen", so Juliane Rittner-Kopp. Sie funktioniert irgendwie. Irgendwann habe sie gespürt, dass ihr Leben trotzdem weitergehe, für sie ein Wunder.

Trauerbegleiter: Hilfe in schweren Zeiten

Jetzt, eineinhalb Jahre später, reden sie über ihre Trauer. Sie wollen anderen Betroffenen Mut machen, offen mit dem Unglück umzugehen, kein Tabu daraus zu machen. Schon wenige Wochen nach dem Unglück hat sich das Ehepaar Hilfe geholt bei dem Psychotherapeuten David Althaus in Dachau, der selbst ein Kind verloren hat. Er habe ihnen zugehört und mit ihnen nach Erklärungen gesucht. Vielleicht hat Nicolas an einer besonderen Form der Depression gelitten, die völlig unerwartet komme und für die niemand etwas könne.

Althaus selbst sieht seine Aufgabe darin, Trauernde wie Juliane Rittner-Kopp und Christian Kopp zu begleiten. Die Erfahrung des Verlustes könne er zwar nicht heilen, aber er könne Wege aus dem Schmerz aufzeigen. “Der Prozess des Trauerns hilft einem Menschen, wieder in sein Leben zurückzufinden“, erklärt Psychotherapeut David Althaus. Jeder trauere auf seine Weise, und jeder auch unterschiedlich lang und intensiv. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung sei die Zahl der Suizide übrigens nicht gestiegen, sagt Psychotherapeut David Althaus, sondern es werde offener mit dem Thema umgegangen.

Verein "Vivas": Ein Netzwerk trauererfahrener Menschen

“Wir sind nicht allein - wir sind viele!“, das weiß Juliane Rittner-Kopp mittlerweile. Das Ehepaar hat sich dem Verein VIVAS in Dachau angeschlossen, gegründet von Trauerbegleiter David Althaus. Dort teilen sie mit anderen ihre existentielle Erfahrung des Verlustes. “Wenn sich dein Kind das Leben nimmt, dann bekommst du ein Stigma“, sagt Christian Kopp. Zu manchen früheren Freunden hätten sie keinen Kontakt mehr, weil das Verständnis für die nicht enden wollende Trauer fehle.

Aus dieser Isolation will der Verein VIVAS Betroffene herausholen. “Mein Anliegen ist, dass Trauernde wieder in Bewegung kommen, zum Beispiel gemeinsam wandern, Spiele spielen“, erklärt Psychotherapeut Althaus. Denn Trauernde seien immer in Gefahr, gelähmt zu bleiben in ihrer Isolation. In der Bewegung mit andern könnten sie sich selbst wieder ausprobieren und Freude am Leben empfinden.

“Das Wichtigste sind die Menschen, die uns beistehen!“

“ Wir sind dankbar für unsere Tochter, die uns zwei wunderbare Enkelkinder geschenkt hat“, erzählt das Ehepaar Kopp. Überhaupt seien die Menschen am wichtigsten, die ihnen beistünden, gemeinsam mit ihnen trauern.

Wenn jetzt in den dunklen Tagen um Allerheiligen viele Familien die Gräber ihrer Angehörigen besuchten, dann berühre sie das, sagt Juliane Rittner-Kopp. “Wenn ich die Lichter-Meere auf dem Friedhof sehe, weiß ich, dass wir alle zusammengehören in dieser Traurigkeit“, sagt die evangelische Pfarrerin.

Außerdem hilft dem evangelischen Pfarrersehepaar ihr Glauben. Mitten in der Katastrophe fühlen sie sich eingebettet in etwas Größeres. Außerdem helfe ihnen Dankbarkeit als Grundeinstellung gegenüber dem Leben, erzählt Christian Kopp. “In allem Unglück bin ich trotzdem dankbar für das Schöne, was ich mit meinem Sohn früher erleben durfte.“