Hilfe für Jugendliche: Wenn das Familienleben nicht klappt

Kevin ist 18 Jahre alt und hat die meiste Zeit seiner Kindheit und Jugend bei Pflegeeltern oder im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef verbracht. Oft habe er Sehnsucht nach seinen Eltern gehabt, erzählt er, "weil sie mir so früh weggenommen wurden. Das war nicht leicht." Über die Gründe möchte er nicht öffentlich sprechen. Wütend sei er aber nie auf seine Eltern gewesen, denn "eigentlich konnten sie nichts dafür".

Therapeutisch begleiteter Kontakt zu den Eltern

Im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef im oberfränkischen Wunsiedel gibt es Platz für knapp 90 Kinder und Jugendliche, die Probleme zuhause haben und deshalb nicht, oder nicht dauerhaft, bei ihren Eltern leben können. Ein Team aus 80 Fachkräften, wie Pädagogen, Psychologen oder Erzieher, kümmert sich um die jungen Menschen. In der Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg können sie zur Ruhe kommen und einen therapeutisch begleiteten Kontakt zu den Eltern behalten.

"Es sind oftmals Kinder, die in ihren Familien nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen", sagt Einrichtungsleiter Joachim Lehmann. Die Eltern seien aus verschiedenen Gründen überfordert: Krankheiten, Arbeitslosigkeit oder psychische Probleme. In der Regel kommen die Kinder ab einem Alter von zehn Jahren in die Einrichtung, sagt Lehmann. "Sie beenden ihre Schulzeit und, wenn alles gut läuft, ist das Ziel immer die Rückführung zu den Eltern."

"Die Kinder kommen meist in einer Streitsituation zu uns. Sie sind ärgerlich, enttäuscht, traurig und brauchen Ruhe und Abstand. Erst nach einer Kontaktpause probieren wir wieder Nähe zu den Eltern aus. Die Kinder geben das Tempo vor und die Eltern müssen sich danach richten." Joachim Lehmann, Leiter des Kinder- und Jugendhilfezentrums St. Josef in Wunsiedel

Joachim Lehmann glaubt, dass Familie nicht unbedingt das Ideal für alle Kinder sei. Manche seien in pädagogisch betreuten Wohngruppen besser aufgehoben, zumindest eine Zeit lang. Für die Eltern ist es auch keine einfache Situation. Und die Frage, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass Väter und Mütter ihre Kinder abgeben, ist für alle Beteiligten sehr schmerzhaft. Auch die Eltern seien oft verzweifelt und hilflos. Vorwürfe würden da nicht weiterhelfen, meint Lehmann.

"Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo Eltern vorsätzlich oder leichtfertig ihr Kind abgegeben haben, sondern sie waren immer sehr betroffen und wussten einfach nicht mehr weiter." Joachim Lehmann, Leiter des Kinder- und Jugendhilfezentrums St. Josef in Wunsiedel

Die psychologische Hilfe im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef hat Kevin viel geholfen. Er lebt seit Kurzem in einer eigenen kleinen Wohnung, die ihm von der Einrichtung gestellt wird. Hier lernt er auf eigenen Füßen zu stehen. Nach der Schulzeit, die er bald beendet, möchte er eine Ausbildung machen: sein Traumberuf wäre Einzelhandelskaufmann. Gerade ist Kevin frisch verliebt und bezeichnet sich als "glücklich - sehr sogar!" Obwohl er schon lange nicht mehr bei seinen Eltern lebt, kann er sich gut vorstellen, später selbst einmal eine Familie zu gründen.