Wenn britische Punkrocker plötzlich nach Country klingen

In den neun Songs des Albums "Utopian Ashes" von Bobby Gillespie geht es um das Scheitern einer Liebesbeziehung, um eine kaputte Ehe, die nur noch als Asche einer utopischen Hoffnung existiert. Eingebettet sind die Songs über das klassischste aller Themen in der Musik überhaupt, in ein Konzeptalbum, also eine Platte, die in Albumlänge ein einziges Thema behandelt. Auch Soul hören wir sogar ein kleines bisschen auf dem neuen Album - und zwar den britischen Northern Soul, diese seit Jahren lebendige Musikszene, die die englischen Mods in den Sechziger Jahren begründeten.

Das Drama und das ganz große Gefühl halten sich musikalisch bedeckt, von Soul und von Country ist nicht viel zu hören, textlich aber geht es zur Sache: In dieser Trennung sind die Teller schon geflogen, die bösen Worte gefallen und alle Tränen geweint. Das Ende ist greifbar. Man ist müde geworden vom Streiten und die Verzweiflung ist der Resignation gewichen.

Von der spannenden Sängerin Jehnny Beth will man mehr zu hören

Natürlich ist der Gesang sowohl von Jehnny Beth als auch Bobby Gillespie nicht vergleichbar mit der Art, wie sie in ihren anderen, lautstark rockenden Bands singen. Auf dem gemeinsamen Album ist Jehnny Beth aber die spannendere Sängerin, von der man gerne mehr hören würde, um einen neuen Aspekt ihres Gesangs besser kennen zu lernen. Allerdings wurde ihr nicht allzu viel Raum zugestanden. Gillespie, der die meisten Songs geschrieben hat, ist deutlich mehr zu hören. Umso mehr schätzt man ihre kleinen Gesangseinlagen.

Die Instrumentierung und die Produktion sind opulent. Es passt zum Richtung Mainstream tendierenden Sound dieses Albums, dass es bei einer der großen Plattenfirmen veröffentlicht wird. Immerhin durften beide Künstler Bandmitglieder sowohl von den Savages als auch von Primal Scream mitbringen: Jehnny Beth ihren langjährigen Partner, den Bassisten Johnny Hostile, und von Primal Scream sind Gitarrist, Pianist und Schlagzeuger mit dabei.