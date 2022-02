Wenig überzeugend: Die Berlinale '22 ohne Stars & ohne Glamour

Es war eine seltsame Berlinale. Mit einem um vier Tage verkürzten Wettbewerb. Mit maximal halbvollen Kinos. Mit einem digitalen Buchungssystem, das die Zuschauer willkürlich im Schachbrettmuster verteilte. Was sonst die Filmfestspiele so besonders macht, das Zusammentreffen mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt auf einen Plausch kurz vor oder nach den Vorführungen, fiel so diesmal weg. Und wenn man abends das Kino verließ und auf den ausgestorbenen Potsdamer Platz trat, kam man sich bisweilen vor wie in einer Geisterstadt: Niemand mehr war unterwegs.

Berlinale ohne Herz aus Glamour

Das Festival trotz Corona als Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen, mag ein wichtiges Zeichen für die Branche und auch alle Filmliebhaber gewesen sein, aber mitunter wirkte es, als hätte man der Berlinale das Herz herausgerissen.

So bleibt die Hoffnung, dass die Berlinale in dieser Form nie wieder stattfinden muss. So wurde es auch bei der um gute Laune bemühten Abschlussgala samt Preisverleihung formuliert. Herausragende Filme gab es durchaus einige zu sehen, auch im eher durchschnittlichen Wettbewerb. Aber die Entscheidungen der Jury unter dem Vorsitz des US-amerikanischen Regisseurs M. Night Shyamalan passten sich dann doch dieser seltsamen Festivaledition ergeben an.

Den Goldenen Bären gewann die spanische Produktion "Alcarràs" von Regisseurin Carla Simón. Sie erzählt von der Familie Solé, von einem Sommer auf deren Pfirsichplantage in Alcarràs, einem Dorf in Katalonien. Die aktuelle Ernte könnte die letzte sein – der Familie, der das Land nicht gehört, droht die Zwangsräumung. Die Bäume sollen Solarpaneelen weichen, so wollen es die Eigentümer.

Siegerfilm vermochte nicht vollständig zu überzeugen

"Alcarràs" war im Berlinalewettbewerb wohl der ideale Kompromisskandidat – als ein Film, der mit einem komplexen Drehbuch sowohl feinfühlig von Generationenkonflikten erzählt als auch eruptiv von familiären Dynamiken, dazu von wirtschaftlichen Zwängen, von Tradition und Moderne, von politischen Verhältnissen, die sich im Privaten spiegeln. Von Billigobst, Marktwirtschaft und ländlicher Arbeit. Regisseurin Carla Simón arbeitet das mit ihrem Ensemble beseelt heraus – was ihrem Werk fehlt, ist eine Form dafür: Die Kamera erinnert eher an TV-Filme ohne die Sinnlichkeit großer Kinobilder, und die Montage entwickelt nur selten die Gelassenheit, Szenen auch mal länger stehen und so Atmosphäre entstehen zu lassen.

Es wäre falsch, den Goldenen Bären an "Alcarrás" als Fehlentscheidung zu bezeichnen, aber es hätte bessere Kandidaten gegeben. Etwa das Schweizer Beziehungsdrama "Dri Winter", das minimalistisch von einem Leben in einem Bergdorf erzählt, oder Ulrich Seidls melancholische Reise ins winterliche „Rimini“ zu einem abgehalfterten österreichischen Schlagerstar.

Europäische Filme diesmal weit vorn

Gleich doppelt und damit letzten Endes auch einmal zuviel wurde einer der beiden deutschen Wettbewerbsbeiträge ausgezeichnet: Die kämpferische, aber eben nicht überragende Tragikomödie "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush" von Andreas Dresen, eine Co-Produktion des Bayerischen Rundfunk. Einmal für das kluge Drehbuch von Lara Stieler – zum anderen für die schauspielerische Leistung der Newcomerin Meltem Kaptan, einer Kölner Comedienne, die für die Rolle der Mutter von Murat Kurnaz, eines jungen Türken aus Bremen, der 2002 ohne Prozess ins US-Gefangenenlager Guantanamo eingeliefert wurde, einen Silbernen Bären gewann. Sie erhielt für ihr Statement am Ende ihrer Rede den größten Applaus des Abends.

Ausgezeichnet wurde außerdem die Französin Claire Denis für die Beste Regie ("Avec Amour Et Archanement" mit Juliette Binoche). Der Große Preis der Jury ging an "The Novelist's Film" des Südkoreaners Hong Sangsoo. Das Drama "Robe Of Gems" der Regisseurin Natalia López Gallardo gewann den Preis der Jury.