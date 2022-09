Weltweit bekannt: Freisinger Diözesanmuseum wiedereröffnet

Alte Kunst trifft auf neue Kunst

Grenzen überschreiten, Verbindungen schaffen, unter diesem Motto steht aber nicht nur diese übernatürlich wirkende Lichtinstallation, sondern das gesamte Museumsgebäude. Wände wurden während der Renovierungsarbeiten aufgebrochen, Rundbögen und Fenster vergrößert, eine Decke eingesetzt, die das Tageslicht durchlässt.

Verbunden sind die neuen und alten Kunstwerke, wie eine Madonna, die um 1500 in Ulm entstand, auch inhaltlich, innerhalb der Räume. Man habe sich nicht für eine chronologische Ordnung der religiösen Kunstwerke entschieden, sondern für eine thematische oder anthropologische, wie Kürzeder betont. "Wir wollen den Menschen etwas über das Christentum und den Katholizismus mitgeben, aber kein Katechismuswissen bebildern. Wir wollen Menschen in ihrer Lebenserfahrung erreichen."

Kunst, die die Menschen anspricht, die die Geschichte durch die vielen Öffnungen und Fenster im wahren Wortsinne ans Tageslicht bringt, und die gerade deshalb auch die schwierigen Punkte der Kirchengeschichte ansprechen will.

Beschäftigung mit der katholischen Sexualmoral

Zum Beispiel in den Sonderausstellungen. "Tanz auf dem Vulkan" heißt die aktuelle Präsentation. Es geht um das Zusammenspiel von Glauben, Aberglauben, Wissenschaft und Mythos im Golf von Neapel. Dort, wo der Vesuv eine ständige Bedrohung für die Menschen darstellt.

Und im kommenden Jahr möchte man sich sogar an noch heiklere Themen wagen: "Verdammte Lust! Kirche, Körper, Kunst". Man wolle sich damit auseinandersetzen, so Kürzeder, "warum in der Religion, im Christentum, besonders im Katholizismus, das Verhältnis zum Körper ein schwieriges ist und war, warum Menschen daran auch Scheitern, in ihrer Nicht-Bewältigung von Körperlichkeit und Sexualität". Man fühle sich "positiv verpflichtet, diese Themen zu bearbeiten".

Wer sich selbst ein Bild vom Museum machen will: Der Öffentlichkeit zugänglich ist es ab diesem Sonntag, der Eintritt ist an den ersten beiden Öffnungstagen kostenlos.