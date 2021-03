Weltuntergang fällt aus: Geheimnis des Kaisermantels gelüftet

Der "blaue Kunigundenmantel", auf dem sich die Nero-Stickerei findet, blieb im Laufe der Jahrhunderte fast im Originalzustand erhalten – im Gegensatz zu anderen Bamberger Kaisergewändern, so die Fachleute. Andere Prachtkleidungsstücke seien in den fünfziger Jahren "verschönert" worden und damit so stark verändert, dass kaum noch Aussagen über den ursprünglichen Zustand zu machen seien. Der Inhaber des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, Stephan Albrecht, bezeichnete die Mäntel als "Sensation": "Sie sind weltweit die einzigen goldbestickten Gewänder, die aus dieser frühen Zeit erhalten sind – noch dazu in einem insgesamt erstaunlich hohen Erhaltungsgrad."

Korrodiertes Silber ließ Fäden ergrauen

Die Prachtgewänder, die wohl nie oder jedenfalls sehr selten wirklich getragen wurden, sollen um die erste Jahrtausendwende entstanden sein und gelten als Stiftungen Kaiser Heinrichs II. (973 bis 1024) und seiner Gemahlin Kunigunde (um 980 bis 1033) an ihre Bistumsgründung Bamberg. Nach Auffassung von Stephan Albrecht sollten die edle Gabe symbolisch den Gottesdienst ermöglichen: "Die Gewänder hatten Reliquiencharakter und wurden über Jahrhunderte hinweg repariert. Die meisten ähnlichen Mäntel wurden damals eingeschmolzen, um neue herzustellen." Gegenüber dem BR erklärte Albrecht, dass die Textilien im 15. Jahrhundert stark überarbeitet wurden, was zum Beispiel an den Goldfäden festzustellen sei. Diejenigen aus dem 11. Jahrhundert seien viel hochwertiger als die aus dem ausgehenden Mittelalter.