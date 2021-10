Weltsynode in Rom: Mehr Mitsprache für alle Gläubigen

Die Hoffnungen sind groß - gerade bei reformorientierten Katholikinnen und Katholiken: Papst Franziskus gibt am Samstag den Startschuss für eine Weltsynode, bei der es vor allem darum geht, wie die Kirche synodaler werden kann, also alle Gläubigen die Geschicke der Kirche mitbestimmen können. Denn eines ist klar: Die katholische Kirche ist weltweit angeschlagen.

Katholische Kirche in tiefer Krise - wie geht's weiter?

In Frankreich wurde die tiefe Krise, in der die katholische Kirche weltweit steckt, gerade wieder offensichtlich. Eine neue Studie geht davon aus, dass seit 1950 geschätzt 216.000 Minderjährige Opfer sexueller Übergriffe durch Priester und Ordensleute wurden. Für den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing ein weiterer Hinweis, dass sich etwas ändern muss. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagt der Limburger Bischof:

"Wer jetzt noch antritt und sagt, die Kirche hat kein systemisches Problem und sie müsse nicht an systemische Fragen heran, der ist blind. Oder er will nicht sehen, was die Wirklichkeit der Kirche ist." Bischof Georg Bätzing

Deutsche Reformen: "Ängstlichkeit" im Vatikan

Die katholische Kirche in Deutschland will die systemischen Ursachen des Missbrauchsskandals auf dem Dialogforum zwischen Bischöfen und Laien, dem Synodalen Weg diskutieren. Am vergangenen Wochenende gab es in Frankfurt bei der Versammlung des Synodalen Wegs große Mehrheiten für weitgehende Reformvorschläge zur Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, zu einer Sexualmoral, die eher die Liebe in den Mittelpunkt stellt als die Sünde.

Das wird in Rom mit Argwohn beobachtet. Bätzing stellt "eine gewisse Ängstlichkeit" im Vatikan fest. "Dem muss man immer wieder entgegenhalten, wir machen hier kein Spiel, weil wir nichts Anderes zu tun hätten, sondern wir haben nur diese Chance. Und wir gehen keinen deutschen Sonderweg", betont Bätzing. Es seien auch keine deutschen Sonderfragen, "sondern, das wird mir immer deutlicher im Kontakt mit Vertretern der Kirchen in anderen Ländern, die uns sagen: Genau diese Fragen liegen auch bei uns oben auf."

Zum Artikel: Bayerische Katholikin wirft Kardinal Woelki Machtmissbrauch vor

Papst sei "Ernsthaftigkeit der Situation" in Deutschland bewusst

Auch zu den Diskussionen in Deutschland nach der Entscheidung von Papst Franziskus, die umstrittenen Würdenträger Kardinal Woelki und Erzbischof Heße im Amt zu belassen, äußert sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz im BR Gespräch. Er habe schon den Eindruck, dass dem Papst die "Ernsthaftigkeit der Situation" in Deutschland bewusst sei.

Allerdings wurde ihm bei einem Besuch in Rom im Juni signalisiert, dass bei solchen Entscheidungen auch immer die weltkirchlichen Gesetzgebung berücksichtigt werden müsse und man auch an die Zustimmung aus der Weltkirche gebunden sei. "Da gibt's einen Widerspruch. Das muss man sagen", betont der Bischof im BR-Interview.

Weltsynode: Hoffnung auf mehr demokratische Prozesse

Von der anstehenden Weltsynode in Rom erwartet Georg Bätzing "echte Ergebnisse". Er wünscht sich für die katholische Kirche "viel mehr demokratische Prozesse", diese stünden nicht im Widerspruch zur Kirchenverfassung mit dem Papst an der Spitze.

"Es schadet nicht! Und das ist ja genau das, was der Papst anregen will: Es kann nur nützen, ganz viele Menschen, Gläubige aller Ebenen und Schichten aller Nationalitäten und Kulturen einzubeziehen in die Prozesse, die wir brauchen." Bischof Georg Bätzing

Möglichst viele Gläubige in Gemeinden und Bistümern beteiligen

Der globale Synodale Weg, den Papst Franziskus am Wochenende in Rom startet, soll zwei Jahre dauern und auf allen Ebenen stattfinden. Das Ziel: möglichst viele zu beteiligen, über Veranstaltungen in den Gemeinden und in den Bistümern.

Solche Fragebogenaktionen und Hearings gab es auch schon im Vorfeld früherer Synoden. Doch in den Abschlussdokumenten fand sich dann wenig von den Anregungen der Basis. Deshalb stellt Georg Bätzing in Frage, ob am Ende wie bisher üblich nur der Papst das letzte Wort zu den Ergebnissen dieser Weltsynode hat. Oder, ob es echte Mehrheiten für Reformen geben darf.