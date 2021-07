Weltraum-Abenteuer: Tillie Waldens neueste Graphic-Novel

Das All als Pause von der Gegenwart

Von den titelgebenden Sonnenstrahlen ist – bis auf das gleichnamige, an einen Fisch erinnernde Raumschiff – wenig zu sehen in Tillie Waldens Comic-Abenteuer. Die Geschichte ist – farblich gesehen – dunkel, Sternenhimmel dominieren. Dazu kommen immer wieder markante Wolken- und Nebelbilder in Pink-. Rot-, Orange- oder Gelbtönen: knallige Kontraste zu den zarten, mit dünnem Strich gezeichneten Figuren. Das Zeichnen einer Weltraum-Geschichte betrachtet Tillie Walden als Geschenk: "Wir können unsere Gegenwart einmal in Gedanken hinter uns lassen – und mit ihr all die traurigen Entwicklungen auf unserem Planeten, die uns in die Situation bringen, unser Leben so verantwortungsvoll wie möglich zu gestalten. Und dann das Wunder. Wir wissen immer mehr über das All, denken Sie nur an die Bilder und Informationen, die kleine Rover von anderen Planeten zu uns senden. Das ist großartig. Und doch wissen wir noch so wenig."

Tillie Waldens Graphic Novel "Auf einem Sonnenstrahl" verlangt Konzentration: so vielschichtig sind sie Bilder, so komplex ist die Geschichte – oder mehr noch: das ganze Bündel der Geschichten. Sie berühren zutiefst Menschliches, nicht zuallererst technische oder wissenschaftliche Fragen. Und sie zeigen: Tillie Walden, dieser Comic-Wirbelwind, hat eine großartige Phantasie. Ein Funkspruch noch aus dem All Richtung Erde: Gut, dass dieses berührende, intensive Abenteuer nicht allein in den endlosen Weiten des Internets verblieben ist.