Weltpremiere in London: Royals bei James Bond-Premiere

Mehr Glamour geht nicht: Um 20.00 Uhr Ortszeit konnte James Bond in Londons größtem Veranstaltungstempel, der knapp 6.000 Zuschauer fassenden Royal Albert Hall, endlich loslegen, selbstverständlich unter Pandemie-Bedingungen: Das Publikum musste negative Testergebnisse nachweisen und war angehalten, während der Vorstellung Gesichtsmasken zu tragen. Pflicht waren die jedoch nicht, wie der "Hollywoodreporter" berichtet. Es liegt nahe, dass mancher der Anwesenden auch mal die Nase lüpfte, schließlich läuft "Keine Zeit zu sterben" über 163 Minuten und ist damit der längste Bond-Film aller Zeiten.

Craig: "Bösewicht ist brillant"

Schon vor der Pandemie stand die Produktion unter keinem guten Stern: Der ursprünglich in Aussicht genommene Regisseur Daniel Boyle und Drehbuchautor John Hodge warfen wegen "künstlerischer Differenzen" hin und wurden von Cary Joji Fukunaga (44) ersetzt. Bei der Uraufführung war Hauptdarsteller Daniel Craig natürlich nah am Wasser gebaut, schließlich verabschiedet er sich von der Rolle: "Ich bin sehr angefasst", sagte er am Roten Teppich. Und vermissen werde er vor allem die vielen Kollegen am Set, die seien die "besten" in der Branche. Ein Lob hatte Craig auch für Rami Said Malek übrig, der den Bösewicht Lyutsifer Safin spielt: "Er ist ganz brillant."

Er sei "ungeheuer stolz", so Craig in der BBC, aber jetzt sei es auch Zeit, voranzugehen. Die große Last der Hauptrolle habe nun lange genug auf seinen Schultern gelastet.