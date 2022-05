Weltkulturerbestätten: Ausstellung zeigt Ukraine ohne Krieg

Bamberger Ausstellung zeigt urkainische Weltkulturerbestätten

Die sieben Kulturerbestätten in der Ukraine stehen nun im Fokus einer Foto-Sonderausstellung in Bambergs Zentrum Welterbe. Sie trägt den Titel "Welterbe in der Ukraine". Es sei laut Veranstaltern eine "Geste der Solidarität" und eine "Verneigung vor dem kulturellen Erbe" der Ukraine.

Oberbürgermeister Andreas Starke betonte bei der Eröffnung, die Bilder zeigten über welch kulturellen Reichtum die Ukraine verfüge. Noch bis Ende Oktober läuft die Sonderausstellung im Zentrum Welterbe auf den Unteren Mühlen in Bamberg. Sie kann täglich von 11 bis 16 Uhr besucht werden, der Eintritt ist kostenlos.