Weltgebetstag: Darum betet der Papst für Christen in China

Der Kommunistischen Partei in China missfällt, dass sich seit den 80er-Jahren eine wachsende Zahl an Chinesen dem Christentum zuwendet. In den vergangenen Monaten haben die Repressionen gegen die protestantischen Hauskirchen zugenommen. Am 22. September 2018 wurde eine "vorläufige Vereinbarung" zwischen China und dem Vatikan unterzeichnet. Doch was hat sich dadurch verändert?

24. Mai: Weltgebetstags für die Kirche in China

Erste Hoffnungen weichen mittlerweile so mancher Ernüchterung anlässlich des Weltgebetstags für die Kirche in China am 24. Mai. Acht Monate nach der Unterzeichnung habe sich nicht viel verändert für die Christen in China, sagt der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, Ulrich Delius. Er habe beobachtet, "dass es eben doch wieder Räumungen und Zerstörungen von Kirchen gibt. Kreuze müssen aus dem öffentlichen Leben verschwinden, es werden Schreine zerstört, also wir sehen nicht ganz die großen Erfolge des ganzen Abkommens."

Weiterhin wird der genaue Wortlaut der Vereinbarung nicht veröffentlicht. Klar ist, dass dem Papst für die Zukunft gewisse Rechte bei Auswahl und Ernennung von Bischöfen eingeräumt oder zumindest versprochen wurden. Im Gegenzug hatte Papst Franziskus sieben Bischöfe der "Katholisch-Patriotischen Vereinigung Chinas" anerkannt.

Bischöfe wurden teilweise exkommuniziert

Die Katholisch-Patriotische Vereinigung ist die offiziell von der kommunistischen Regierung anerkannte katholische Gemeinschaft - nicht zu verwechseln mit der inoffiziellen, der sogenannten Untergrundkirche in China. Die sieben Bischöfe der Vereinigung waren zuvor gegen den Willen Roms geweiht und teilweise exkommuniziert worden. Seit Dezember 2018 sind sie offiziell eingesetzte Diözesanbischöfe der römisch-katholischen Kirche.

Trotz der Vereinbarung mit dem Vatikan hat sich die Lage der Christen vor Ort nicht verbessert. In der Provinz Shaanxi im Norden der Volksrepublik hatten die chinesischen Behörden Anfang April eine Kirche niedergerissen. Jetzt droht die Zerstörung eines Marienschreins. Der Streit um den Marienschrein mache deutlich, wie wenig Chinas Regierung bereit sei, die Religionsfreiheit von Christen zu respektieren, so Ulrich Delius.

Weltgebetstag als Zeichen der Solidarität

Die Katholische Kirche hat deswegen schon 2007 für die Christen in China einen jährlichen Weltgebetstag eingeführt. Die Menschen dort bräuchten die Solidarität der Christen in der ganzen Welt, sagt der Vorsitzende der Kommission Weltkirche und Bamberger Erzbischof Ludwig Schick: "Wir beten für die Christen, dass sie wissen, dass wir an sie denken, wir sind mit ihnen verbunden und wir möchten ihnen mit unserem Gebet beistehen, dass sie untereinander eine geeinte Kirche werden und wir beten dafür, dass sie in China frei leben können."

Benediktiner von St. Ottilien kennen Lage in China gut

Die Situation der Christen in China kennt auch der Abtpräses von St. Ottilien, Jeremias Schroeder, durch enge Kontakte seines Ordens mit chinesischen Christen seit vielen Jahrzehnten. In vielen Regionen würden Christen auch ungestört leben, letztendlich sei die Religionspolitik in China aber von Provinz zu Provinz sehr unterschiedlich. Er erfahre einerseits eine große Glaubensfreude bei den Gemeinden vor Ort, so Abt Jeremias, "und daneben gibt es eine Regierung, die sehr deutlich beansprucht, die Oberhoheit über jede Religion zu haben."

Papst Franziskus bleibt wenig Spielraum für Verhandlungen

An der kommunistischen Ideologie in China hat sich nur wenig geändert. Religionen passen nicht ins Weltbild der allmächtigen Staatspartei. Eine Einmischung Roms in religiöse Angelegenheiten bleibt ein zweischneidiges Schwert, denn für die chinesische Regierung ist es letztendlich immer ein Einmischen in innenpolitische Angelegenheiten Chinas. Papst Franziskus hat somit nur wenig Spielraum und Möglichkeiten, die Situation der vermutlich mehr als zehn Millionen Katholiken in China zu verbessern.