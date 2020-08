Zum 250. Geburtstag: Drei neue Hegel-Biografien erscheinen

Hegel hatte einen langen Atem, auch seine Leser*innen brauchen ihn

"Ich denk, dass mir beim Arbeiten vor allem die Brüche aufgefallen sind, die leichten biographischen Brüche und inwiefern sie wie so eine Art biographische… nicht vielleicht Widerlegung gleich, aber doch so eine Art biographische Störung der Allmacht des Begriffs zu sein schien", sagt Sebastian Ostritsch, Philosophiedozent in Hegels Geburtsstadt Stuttgart. "Der andere Aspekt aber ist die Übereinstimmung dann doch zwischen Leben und Denken, die ich faszinierend fand: nämlich, dass Hegels Leben dann doch ein langer großer Umweg ist. Also so, wie die Philosophie Hegels nicht sofort mit der Wahrheit herausplatzt, sondern am Ende eines langen, beschwerlichen dialektischen Denkprozesses steht, so ist auch Hegels Leben eines, das nicht unmittelbar ankommt und von Erfolg gekrönt ist. Und es ist aber derselbe lange Atem, den Hegel hatte und haben musste im Leben, den man jetzt auch als sein Leser aufbringen muss. Weil sein Denken… es geht die notwendigen Umwege."

Das Wirkliche ist vernünftig, hat seine Gründe

"Trotz allem: Versöhnung!" – könnte der Wahlspruch des Philosophen auch lauten, dessen Erkenntniswille darauf zielt, auch im augenscheinlich Unvernünftigen noch das Vernünftige zu erkennen. In den Worten des Hegel-Biographen Jürgen Kaube:. "Der Wirklichkeit können nicht einfach Fehler vorgeworfen werden, ohne zu bestimmen, wie es überhaupt zu ihnen kommen konnte, und was die Bedingungen ihrer Stabilität sind".

Verstehen heißt Gründe finden – auch "Falsches" zu verstehen, etwa überholte Gesellschafts- oder Staatsformen, bedeutet für Hegel daher, das in ihnen liegende Vernunftpotenzial freizulegen. Jürgen Kaube macht das besonders anschaulich anhand Hegels lebenslangem Ringen mit der Religion. Sie einfach als irrationalen Aberglauben zu brandmarken, wie es manche Aufklärer tun, kommt für ihn, den einstigen Schüler am Tübinger Stift, nicht in Frage. Das gliche eher einer intellektuellen Kapitulation vor der Wirklichkeit – der völligen Blindheit für den sozialen Sinn, die gesellschaftliche Funktion des Glaubens. Oder wie Kaube schreibt: "Eine Religionskritik, die nicht aufnehmen kann, was für die Glaubenden alles an Religion hängt, sondern die nur den Theologen nachweist, dass sie nicht lesen können und ansonsten sehr irdische Interessen verfolgen, greift für ihn am Phänomen vorbei. Religion mag der Versuch von Priestern sein, den Leuten Märchen zu erzählen. Aber es gibt Sachverhalte, die auch jenseits solcher Märchen bestehen bleiben und sich nicht durch wissenschaftliche Behandlungsarten auflösen lassen. Schuld, Gewissen, Tod, das Gefühl zu sollen, auch wenn es einem schadet, Liebe und die Bereitschaft zu hoffen, auch wenn es aussichtslos scheint, sind solche Sachverhalte."

Zeitlebens sitzt Hegel zwischen den Stühlen

Kritik üben, ohne den Bruch zu provozieren; "ja, aber"-Sagen – dieser Zug wird maßgeblich dazu beitragen, dass Hegel zeitlebens zwischen den Stühlen sitzt. Auch politisch. Und vor allem in seiner Berliner Zeit, nach 1818. Einerseits setzt er sich bei der preußischen Obrigkeit für Studenten ein, die sich politisch engagieren. Gleichzeitig gilt es den liberalen Zeitgenossen als Skandal, dass Hegel just in dem Moment von der Wirklichkeit der Vernunft im preußischen Staatswesen spricht, als dort die Restauration voll zuschlägt. Eine Einschätzung, die bei der Nachwelt auf fruchtbaren Boden fiel und von Karl Popper schließlich zur Blüte getrieben wurde, der in Hegel einen "Feind der offenen Gesellschaft und sogar einen Vordenker des Totalitarismus" sah.

Sebastian Ostritsch gewinnt diesem "ja, aber"-Sagen, diesem versöhnlichen Zug des hegelschen Denkens, ganz im Gegenteil, eine nachgerade therapeutische Pointe ab. "Hinter allem Zufall, Unglück und Unrecht entdeckt Hegels Philosophie das Vernünftige. Sie birgt damit das Versprechen auf Versöhnung mit dem Schicksal und mit einer Welt, die allzu oft chaotisch, regellos und ungerecht wirkt. Was im Einzelnen sinnlos und unbegreiflich erscheint, ist von Hegels philosophischer Warte aus gesehen nur ein Aspekt des wohlgeordneten Vernunftganzen."

Er geht immer aufs Ganze

Womit auch der Umfang der Hegelschen Philosophie bestimmt wäre: Sie geht aufs Ganze. Der Anspruch ist umfassend. Das Ich, das Wir, Natur und Geist, Gesellschaft und Staat, Kunst, Wissenschaft und Religion – nichts davon hat Hegel ausgelassen. Sein berühmtes Diktum aus den Grundlinien der Philosophie des Rechts: Philosophie sei "ihre Zeit in Gedanken erfasst" ist nur eine von vielen Stellen in seinem Werk, die diesen Anspruch pointiert auf den Begriff bringt. Und gleich zwei der drei neuen Biografien greifen ihn schon im Titel auf. Zum einen jene von Sebastian Ostritsch, die vom "Weltphilosophen" spricht. Womit nicht nur gemeint ist, dass es sich bei dem schwäbischen Systemdenker um einen Philosophen von Weltrang handelt (woran keiner seiner Biografen einen Zweifel lässt). Sondern auch und vor allem, dass Hegels Mut zum Wissen im Wortsinn keine Grenzen kennt. Hegels Denkwelt, sein System, verschlingt und erleuchtet die Welt, in der er lebt.

Diese Dopplung schwingt auch im Titel von Jürgen Kaubes Buch mit: "Hegels Welt" kann eben beides sein. Denken und Wirklichkeit. Lebenswelt und Theorie. Hegel, so Kaube, bringe das eine wie das andere auf eindrucksvolle Weise zur Deckung. "Er ist ja lange Zeit auch ein bisschen ratlos, was er mit seiner Intelligenz eigentlich anfangen soll. Und als er ihn dann gefunden hat, den Punkt, der dann aber Philosophie heißt, dann lässt er nicht mehr davon ab und unterstellt eigentlich alles diesem Programm und erschließt sich zumindest einen Großteil der Welt, wenn man sich überlegt: Recht, Kunst, Familie, Religion… die Medizin, die Naturwissenschaften".

Hegel, ein Maulwurf mit "Wille zum Wühlen"

Keine Überraschung, dass sich alle drei Biografen – Sebastian Ostritsch, Jürgen Kaube und auch Klaus Vieweg – derselben Metapher bedienen, um dem denkerischen Duktus dieses Allesverarbeiters auf die Spur zu kommen: Der Maulwurf, dessen "Wille zum Wühlen" von den Dreien allerdings unterschiedlich akzentuiert wird. Niemandem gelingt es besser als Sebastian Ostritsch, seine Dynamik anschaulich zu machen. Sozusagen den Maulwurf beim Graben zu beobachten. Hegel als "Philosophen des bewegten Denkens" zu porträtieren. Anderes Wort dafür: Dialektik. Das Denken in Widersprüchen.

"Wer sich auf den Rhythmus des Denkens einlässt, der entdeckt, dass Gedanken beweglich sind und zwar gemäß einer eigenen inneren Logik. Wer sich auf diese innere Logik einlässt, der erlebt etwas Erstaunliches: Die scheinbar so festen Gedanken werden flüssig, sie lösen sich auf und nehmen sogleich eine neue Gestalt an. Sie werden, wenn zu Ende gedacht, zu anderen Gedanken, zu ihrem eigenen Gegenteil", schreibt Ostritsch. Und genau das führt Hegel in seiner "Phänomenologie des Geistes" vor.

Dialektisches Denken funktioniert wie ein Roadmovie

In jenem frühen Hauptwerk überlässt er sich erstmals ganz der Bewegung des Denkens, dem "Ja, aber"; und zwar, indem er dem Bewusstsein dabei zusieht, wie es um den richtigen Begriff seiner selbst und der Welt ringt. Wie es sich immer wieder neu in Widersprüche verwickelt, die es dazu zwingen, sein Verständnis zu revidieren und neu zu fassen bis es dort anlangt, wo Hegel sich philosophisch verortet: beim Idealismus. Also der Auffassung, dass Subjekt und Objekt einander nicht getrennt gegenüberstehen, sondern selbst Teil einer größeren Einheit sind, die Hegel "Geist" nennt. Zu abstrakt?

Ostritsch macht‘s anschaulich: "Wäre die Phänomenologie ein Film, dann wäre sie wohl am ehesten eine Art Roadmovie mit fantastischen Elementen. Auf jeder Etappe seiner Reise würde der Protagonist die existenzielle Erfahrung machen, dass das Bild, das er sich bisher von sich und dem Leben gemacht hat, nicht aufgeht. Als Folge dieser Selbsterkenntnis würde sich der Held am Ende jeder Etappe in jemand anderes verwandeln. Ihr Ende hat die Phänomenologie genau dann erreicht, sobald eine Bewusstseinsgestalt gefunden ist, die nicht mehr über sich hinaustreibt."

Hegel wettert gegen Originalität

Statt Roadmovie könnte man auch etwas weniger hollywoodesk sagen: Was Hegel in seiner "Phänomenologie" beobachtet, ist die Bildungsreise des Bewusstseins. Auch diese Metapher stammt von Sebastian Ostritsch, der sowieso selten um eine verlegen ist. Sie passt allerdings besser zur Darstellung Jürgen Kaubes, in dessen Biographie der Bildungsbegriff eine noch zentralere Rolle spielt. Sein Maulwurf will den Widerstand, er wäre hilflos außerhalb des Erdreichs. Ohne etwas, woran er sich abarbeiten kann. Gedanken werden eben nicht aus der Luft gegriffen – diese aus der Erfahrung der eigenen Bildungsbiografie gewonnene Einsicht vertritt Hegel als Schuldirektor in Nürnberg mit pädagogischem Verve.

"Er ist ja ganz gegen Originalität, er polemisiert, man müsste das ausrotten, also er wählt da ganz drastische Begriffe – das Selberdenken müsse man ausrotten bei den Schülern. Weil: Selberdenken ist für ihn gar kein Qualitätskriterium, sondern es geht darum, richtig zu denken. Und die Wahrscheinlichkeit ist für ihn gar nicht so groß, dass man durch Selberdenken einen richtigen Gedanken findet. Sondern man soll sich Gedanken, die es schon gibt, aneignen. Hegel ist einer, der aus Vorhandenem etwas Eigenes macht, ist kein Erfinder, kein Original, kein Schöpfer, sondern er ist ein Wühler, ein Verwerter, ein Durchdenker im buchstäblichen Sinne.

Denker der Freiheit

Man mag in diesem Bildungsbegriff den Denker der Vermittlung erkennen, für den keine Wahrheit einfach unmittelbar gegeben ist; für den offenkundig ist, dass jeder Begriff eine Geschichte hat, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Für den in Jena lehrenden Philosophen Klaus Vieweg indes zeigt sich im Pädagogen Hegel ein anderes Leitmotiv seines Denkens. "Hegels Leitprinzip für seine Schultätigkeit lautet: Bildung zur Freiheit."

Nicht mit der Welt, sondern mit der Freiheit bringt Klaus Vieweg Hegel schon im Titel seiner Biographie zusammen. Auf den ersten Blick scheint darin eine Fokussierung zu liegen. Der Biograf lässt allerdings von Beginn an keine Zweifel offen, dass Hegel auch in seiner Rolle als Denker der Freiheit ein Philosoph bleibt, der an der Welt interessiert ist. Immerhin identifiziert er als den Initiationsmoment dieses Denkens ein ziemlich weltliches Ereignis.

Denker der Revolution

"Die [Französische] Revolution war das prägende Ereignis seines Lebens und Denkens. Der Philosoph Hegel war stets ein politicus, ein sich zu politischen Fragen öffentlich positionierender Mensch, der sein ganzes Leben hindurch als vehementer Verteidiger der Grundgedanken der französischen Revolution auftrat. Das Denken der Freiheit durchzieht als Grundmotiv sein gesamtes Leben." Klaus Vieweg sieht in Hegel vor allem einen politischen Philosophen, der zeitlebens von den Freiheitsidealen der Französischen Revolution inspiriert wurde. Auch noch 1820, dreißig Jahre später, als er seine Rechtsphilosophie niederschreibt.

Die Skandalformel von der Wirklichkeit der Vernunft im preußischen Staatswesen weiß der Hegel-Forscher mit Verweis auf eine Vorlesungsnachschrift zu entkräften. Dort gesellt sich zu dem Satz "Was wirklich ist, ist vernünftig." nämlich noch ein zweiter: "Aber nicht alles ist wirklich, was existiert." Das lässt nach Vieweg die Möglichkeit offen, dass auch der preußische Staat in Teilen unvernünftig sei. Einer Lesart, der auch die Biografen Sebastian Ostritsch und Jürgen Kaube zustimmen. Wobei letzterer in dem Zusammenhang auf eine Stelle aus Hegels "Enzyklopädie" verweist: "Wer wäre nicht so klug, um in seiner Umgebung, vieles zu sehen, was in der Tat nicht so ist, wie es sein soll?"

Hegel war es allemal. Und noch dazu war er, so scheint es, klug genug, seine Beobachtungen hinter einer subtilen philosophischen Unterscheidung zu verstecken. Nämlich jener zwischen stabiler Wirklichkeit und vergänglicher Erscheinung, ergo: Existenz. Fast schon ein subversiver Maulwurf-Move.

Die drei Biografien im Überblick

Diese hier nur punktuelle Übereinstimmung der drei Biografen ist durchaus sprechend. Völlig verschiedene Hegebilder blitzen dem Leser aus diesen drei Portraits jedenfalls nicht entgegen. Eher gleichen sie Skizzen, die mit Pinseln unterschiedlicher Stärke angefertigt wurden. Sebastian Ostritsch liefert nicht nur die kürzeste, sondern in ihrer pointierten Verknappung auch die mutigste Darstellung/ Werkeinführung. Bei Jürgen Kaube wird dagegen ausgemalt, was Ostritsch nur konturiert. Stärker als bei seinen Kollegen tritt Hegel bei ihm außerdem als Denker des Sozialen in den Vordergrund, als eine Art Protosoziologe. Und: Er kritisiert den Philosophen mit historischem Augenmaß – nämlich an jenen Stellen, wo der seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Etwa wenn es um die Rolle der Frau in der Ehe geht. Oder um Hegels krude Rechtfertigung der Sklaverei. Demgegenüber nimmt sich die bei weitem umfangreichste Biographie von Klaus Vieweg eher als Verteidigungsrede aus. Sie glänzt durch Vollständigkeit – nimmt sich den Raum, Lesarten gegeneinander abzuwägen und ist überdies ein Fundus an Quellen zu Hegels Leben und Werk. Bequem zu lesen ist sie indes nicht. In all ihrer Gelehrsamkeit erzeugt sie beim Leser eher das Gefühl, man hielte ein Fach- und kein Sachbuch in Händen.