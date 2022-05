Donaulimes: Welterbe-Stätten erhalten ihre Ernennungsurkunden

Im vergangenen Juli ist der bayerische Donaulimes zum Unesco-Welterbe ernannt worden. An neun Orten in Niederbayern und der Oberpfalz finden sich heute noch Spuren der römischen Grenzanlage. Am Freitagvormittag erhalten die betreffenden Kommunen die offiziellen Urkunden, Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume kommt dazu ins Römermuseum Quintana in Künzing im Landkreis Deggendorf.

Grenze eines Weltreichs

Der Donaulimes ist die ehemalige Grenzbefestigung des römischen Weltreichs entlang der Donau. Ein rund 1.000 Kilometer langer Limes-Abschnitt von Eining im Landkreis Kelheim über Österreich bis in die heutige Slowakei hat im letzten Sommer den Unesco-Welterbe-Status erhalten.

Römische Spuren auf 200 Kilometern Länge

Der bayerische Teil dieses internationalen Welterbes erstreckt sich über rund 200 Kilometer. Überreste von Kastellen, Wachtürmen und römischen Siedlungen finden sich heute unter anderem in Eining, Weltenburg, Regensburg, Straubing, Künzing und Passau.

"Völkerverbindendes Projekt"

Die offizielle Urkundenübergabe an die Welterbe-Kommunen hat sich unter anderem wegen der Pandemie mehrfach verzögert. Wissenschaftsminister Blume nennt das Welterbe ein "völkerverbindendes Projekt". Er will den Termin in Künzing dem Ministerium zufolge nutzen, um über aktuelle Entwicklungen rund um den Donaulimes zu informieren.