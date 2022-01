Welterbe in Passauer Kläranlage: Besucher müssen draußen bleiben

Was tun mit einem Welterbe, das mitten in der Kläranlage steht? Mit dieser Frage hat sich jetzt der Ausschuss für Bauen und Liegenschaften in Passau beschäftigt. Und entschieden: Es ist nicht möglich, die Kläranlagen regelmäßig für Besucher zu öffnen.

Kläranlage wird nicht für Besucher geöffnet

Ein entsprechender Antrag, die Mauerreste des römischen Wachturms auf dem Gelände des Klärwerks dauerhaft besichtigen zu können, wurde abgelehnt. Stattdessen soll ein Informationsschild am Deich im Westen der Kläranlage aufgestellt werden. Von dort kann man die Mauerreste sehen – wenn auch aus rund 100 Metern Entfernung.

Wie die Stadt mitteilt, soll sich stattdessen mehr im Garten des Passauer Römermuseums abspielen. Hier soll – sofern es der Denkmalschutz zulässt – ein Teilbereich der Kastellmauern in ungefährer Originalkubatur und in etwa auf Originalhöhe nachgebaut werden. Vorstellbar wäre laut Stadt etwa die Rekonstruktion eines zwölf Meter hohen Turms des Kastells Boiotro. Der Wiederaufbau solle möglichst authentisch ausgeführt werden, heißt es. Außerdem könnten die neuen Flächen für Sonderausstellungen genutzt werden.