Welterbe-Feier: Zeitreise an den Donau-Limes in Regensburg

Donau in all ihren Facetten betrachtet

"Wir versuchen, das Thema Donau umfassend zu betrachten", sagte Ripp. "Wir schauen uns heute auch Naturschutzthemen an, da geht’s zum Beispiel um die Fische in der Donau". Für die Menschen in Regensburg habe die Donau vielfältige Funktionen, "von der Naherholung bis zum Verkehrsweg". Im Besucherzentrum an der Steinernen Brücke konnten Besucher bei einer Mitmach-Station ihre eigene Geschichte über Regensburg erzählen. Außerdem wurden spezielle Führungen für Kinder und Senioren sowie erstmals auch für blinde und sehbehinderte Menschen angeboten. Am Schwanenplatz gab es Führungen zu den Themen klimaresistente Altstadt, integrierte Flussufergestaltung und Hochwasser.

Welterbetitel brachte bereits 18 Millionen Euro Fördergelder

Der Titel Welterbe sei für die Stadt vor allem bei der Einwerbung von Fördermitteln wichtig, sagte Ripp. "Wir haben insgesamt schon mehr als 18 Millionen Euro über das Thema Welterbe eingeworben, davon profitiert jeder Regensburger". Gefragt, wie eine Welterbe-Stadt auch im Hinblick auf den Klimawandel zukunftsfähig gemacht werden kann, ohne den Unesco-Titel zu verlieren, antwortete Ripp: "Historische Städte bringen sehr viele Faktoren mit, die zur Resilienz beitragen und sind sehr anpassungsfähig." Dass man im Einzelfall – wie etwa bei PV-Anlagen auf den Dächern der Altstadt – Lösungen aushandeln müsse, sei ein normaler Prozess, den es laut Ripp in jeder historischen Stadt gibt.

Bayernweit Veranstaltungen zum Welterbetag

Inzwischen umfasst die Unesco-Welterbeliste 1.157 Stätten weltweit, 51 davon in Deutschland. Der Unesco-Welterbetag wurde heute in allen Welterbestätten in Deutschland gefeiert. In Bayern gab es außer in Regensburg noch Veranstaltungen etwa in der Altstadt von Bamberg, in der Würzburger Residenz, an der Wallfahrtskirche "Die Wies" in Steingaden (Lkr. Weilheim-Schongau) sowie in Augsburg zum Wassermanagement-System.