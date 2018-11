Ausstellung "Weltempfänger" im Münchner Lenbachhaus

Ihre Werke wurden lange als "Weiberkram" abgekanzelt. Dabei müsste wegen Malerinnen wie der Engländerin Georgiana Houghton, der Schwedin Hilma af Klint und der Schweizerin Emma Kunz die Kunstgeschichte umgeschrieben werden. Denn die drei Künstlerinnen haben vermutlich lange vor Kandinsky oder Mondrian gegenstandslos gearbeitet. Doch die Anerkennung blieb den drei Künstlerinnen lange verwehrt, vor allem weil sie dem Spiritismus oder der Naturheilkunde nahestanden. So wurden sie in der esoterischen Ecke abgestellt und dort erstmal vergessen. Einblicke in dieses wenig bekannte Kapitel der Moderne bietet nun eine Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses, die das Künstlerinnen-Trio zu Weltempfängern erhebt.

Höhere Wesen befahlen: "Flamingos malen!"

Der Künstler Sigmar Polke hat einmal augenzwinkernd offengelegt, dass mit der Verbindung des Malers zum Medium nicht zu scherzen sei. Er habe einmal einen Blumenstrauß malen wollen, dann aber habe ihm ein höheres Wesen befohlen, Flamingos zu malen. Auch die Ausstellung „Weltempfänger“ zeigt, wie ernst es den höheren Geistern der Kunst ist und wie eng verflochten Ästhetik und Spiritistik sind. Zu sehen sind Zeichnungen und Gemälde der Malerinnen Georgiana Houghton, Hilma af Klint und Emma Kunz sowie die Filme von Harry Smith und den Brüdern John und James Whitney. Sie alle eint der Glaube an das Übersinnliche.

Der Direktor des Lenbachhauses Matthias Mühling sieht hier eine Traditionslinie bis hin zu den Anfängen der Malerei. Die Moderne wird seiner Meinung nach immer als eine Bewegung begriffen, in der Rationalisierung und Fortschritt im Zentrum stehen. Aber tief im Innern sei immer noch das Irrationale drin, das Verrückte, das, was unerklärlich ist. In der Kunst habe es laut Mühling immer diese Verbindung von Spiritualität und Erzählen gegeben. Ganz am Anfang mussten die Geschichten der Bibel illustriert werden und die Künstler hatten die Aufgabe, diese mystische und religiöse Geschichte zu erzählen. Und am Ende dieser Erzählung stehen eben die Künstlerinnen und Künstler, die dieses christliche Weltbild in ein spirituell-metaphysisches Weltbild überführen, so Mühling weiter.

Kunst auf Empfang: Bei Georgiana Houghton ist ein Wehen und Fluten in den Bildern, als gebe es keine festen Körper. Fließende, flammende, wolkige, wirbelnde und schwebende Lineamente spielen zu einem chaotischen Gedränge voller pulsierender Unruhe zusammen. Der Blick verliert sich in den Wogen von Dynamik, die Georgiana Houghton mit ornamentalen Zierformen hier und da adelt, die aus zig Tausenden kleiner weißer Pünktchen zusammengesetzt sind. Als die englische Malerin 1871 auf eigene Initiative in London eine Galerie mietete und 155 Gemälde ausstellte, jubelte ein Rezensent, die Bilder Georgiana Houghtons sähen aus, als ob ein "Heer von Feen über eine Leinwand Turners" zöge.