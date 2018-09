Weltberühmter Pop-Art-Künstler James Francis Gill in Nürnberg

Zu sehen sind 50 seiner Arbeiten, unter anderem Bilder von Queen Elisabeth II. oder Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger. Seine Werke zeichnen sich – wie bei Pop Art üblich – vor allem durch die Verwendung intensiver Farben und die Abstraktion seines Subjekts aus. Allerdings verwendet Gill weiterhin Fotos als Grundlage seiner Kunst, sodass in seinen Werken Fotorealismus mit Pop-Kunst verschmilzt.

Hollywood-Sternchen im Bild

Gill konzentriert sich in seinen aktuelleren Arbeiten vor allem auf die Darstellung klassischer Hollywood-Ikonen wie Grace Kelly oder Marilyn Monroe.

Vor allem letztere verhalf ihm schon zu Beginn seiner Schaffenszeit zu internationaler Anerkennung: Ein dreiteiliges Bild von Marilyn Monroe, genannt "Marilyn Triptych", hängt seit 1962 im renommierten Museum of Modern Art in New York. Die Ausstellung in Nürnberg läuft bis zum 14. Oktober.