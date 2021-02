Welt von oben: Bernhard Langs Luftbilder überall in Ingolstadt

Ja, das waren so die Anfänge, diese Landschaften, da hatte ich vielleicht noch nicht so diesen Ansatz. Aber der hat sich mit der Zeit praktisch von selber ergeben, Sie wissen es ja selber: Wenn man mit einem Flugzeug über Deutschland fliegt oder über Europa, dann ist ja eigentlich die ganze Landschaft schon komplett vom Menschen gestaltet. Es gibt hier nur noch ganz wenige Naturschutzgebiete, die unberührt sind, dadurch ergab sich das fast schon alleine. Anfangs waren es nur Landschaften, Starnberger See, schöne Bilder. Aber man ist dann automatisch in das Thema reingekommen, den Eingriff des Menschen darzustellen.

Als Luftbildfotograf sind Sie in einer großen Tradition, und diese Tradition ist in den letzten Jahren extrem beschleunigt worden: Dieser ehemals ganz schwer zu erobernde Raum, der ist mit der Revolution Drohne für viele erfahrbar geworden.

Finde ich auch super, finde ich toll. Ich fotografiere halt lieber aus Flugzeugen oder Helikoptern. Wenn ich zum Beispiel an meine Strand-Aufnahmen denke, da möchte ich zum Beispiel nicht unten selber liegen, würde keine Drohne über mir haben wollen, die da in relativ nahem Abstand zehn Mal hin und her fliegt. Mit einem Hubschrauber fliegt man vielleicht einmal aus großer Höhe drüber, man ist da lang nicht so penetrant. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist der technische: Die jetzigen Consumer Drones sind von der Auflösung her noch nicht so gut. Gerade für so große Bilder wie jetzt in Ingolstadt macht das natürlich den Unterschied.

Mit Abstand am schönsten: Bernhard Langs Luftaufnahmen sind derzeit an Plakataufstellern in ganz Ingolstadt zu sehen.