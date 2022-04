Welt-Roma-Tag: Gedenken an geflüchtete Roma aus der Ukraine

Rund 500 Tausend Sinti und Roma wurden während des 2. Weltkrieges von den Nationalsozialisten getötet, davon etwa 12.000 in der Ukraine. Beim Erinnern an diese Gräueltaten ist die KZ Gedenkstätte in Dachau ein wichtiger Ort. Hier traten im April 1980 elf Sinti in den Hungerstreik. Ihr Ziel: Die Kriegsverbrechen an Sinti und Roma als Völkermord sollten offiziell anerkannt werden - und sie hatten Erfolg. Romani Rose war damals beim Hungerstreik dabei. Heute ist er Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland. Für ihn ist der Welt-Roma-Tag positiv besetzt: Man könne große politische Erfolge feststellen. "Wir sind heute eine nationale Minderheit neben den Friesen, Dänen und Sorben und in Berlin gibt es das Holocaust Denkmal, das an den Völkermord der Nazis an unserer Minderheit erinnert. Es sind Erfolge, die die Bundesrepublik als beispielhaft dastehen lassen."

Immer noch Gewalt gegen Roma

Dennoch, kritisiert Rose, gebe es auch heute noch einen Antiziganismus - also Diskriminierung von Roma und Sinti - der jetzt wieder sichtbar werde. Viele ukrainische Roma würden auf der Flucht vor dem Krieg Opfer von Anfeindungen und Gewalt – in osteuropäischen Ländern, aber auch in Deutschland.

Zum Artikel "Münchner Kampagne will Vorurteile gegen Roma und Sinti abbauen"

So geht etwa der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick davon aus, dass die Aufnahmebereitschaft gegenüber Flüchtlingen aus der Ukraine aufgrund eines zunehmenden Anteils ukrainischer Roma sinken könnte. "Das ist leider zu befürchten, weil gerade gegenüber Roma und Sinti tief verwurzelte Vorurteile und Stereotype bestehen, die sehr stabil sind und immer wieder hervorkommen." Das sei insbesondere dann der Fall, wenn Konflikte auftauchten, wie zum Beispiel, wenn es um Belastungen oder Ressourcen geht", so Zick im Westfalen-Blatt.

Mit der Fluchtzuwanderung komme die Diskussion über die Belastung auf. "Und dann denken Menschen, wem sollte zuerst geholfen werden. Wir bilden Hierarchien über Gruppen und aktivieren Vorurteile", so Zick weiter. Fehlverhalten müsste benannt werden dürfen, aber "wir müssen fähig sein, jenseits von Stereotypen und Vorurteilen zu denken".

Beten für geflüchtete Roma aus der Ukraine

Am Sonntag soll bei einer Veranstaltung zum Welt-Roma-Tag in der Versöhnungskirche der Dachauer Gedenkstätte an diese Flüchtlinge gedacht und für sie gebetet werden. Denn: Erinnerung sei da, um sich auch heute noch gegen jede Form von Diskriminierung und Rassismus zur Wehr zu setzen, so Romani Rose.