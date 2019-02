Als Dagobert 2013 von seiner Alm in den Graubündner Bergen nach Berlin-Mitte umsiedelt, empfangen ihn die Hauptstädter mit offenen Armen. Dagobert, das perfekte Guilty Pleasure. Ein Typ, der mit seinen zerschlissenen Anzügen aussieht wie eine Figur aus einem Jim-Jarmusch-Film und Musik macht, die auch die Flippers oder Wolfgang Petry geschrieben haben könnten. Sowas haben sie noch nie gesehen: einer, der wie Nick Cave über seinen Traum vom Bausparvertrag singt. Und dann erst diese Backstory: Zwei Jahre soll er als Obdachloser auf der Straße verbracht haben, dann Kunststipendium, völlige Abkehr von der menschlichen Zivilisation und Rückzug auf eine Hütte in den Alpen, wo er fünf Jahre, so die Legende, von Tütenreis lebt, mit niemandem spricht und traurige Minnelieder schreibt. Ach, dieser Dagobert - unsere Herzen öffnen sich für Sonderlinge mit Gitarre. Dazu diese tiefe, traurige Stimme und das Übermaß an Pathos und Weltschmerz. Der richtige Mann, zur richtigen Zeit. Wie manche ironisch Trash-TV schauen und bei der Kuppelshow „Der Bachelor“ auf RTL aus dem Lachen nicht mehr rauskommen - natürlich ganz ironisch - kann man mit Dagobert wieder deutschen Schlager hören. Ironisch, natürlich.

Dagobert, der personifizierte Schlagerwitz

Wie die Backstreetboys, Bad-Taste-Partys, Tennissocken, Hausmannskost oder generell allem, was nicht den gängigen Coolnesscodes entspricht und so gänzlich aus der Zeit gefallen scheint, muss für seine hippen Bewunderer an Dagobert etwas nicht stimmen. Sie machen ihn zum personifizierten Schlagerwitz. Hihi, der singt von ewiger Liebe und Treue. Das kann ja nur ein cleverer Gag sein, totale Hyperaffirmation! Die bis heute gängige Interpretation des Sängers als Kunstprojekt entsteht: Das meint er doch nicht so, der macht sich ja nur lustig. Der ist ja viel zu clever. Das ist alles ein großer Trick. Keiner wundert sich über Zeilen, die auch Peter Maffay so schreiben könnte: "All die Liebe und die Bereitschaft, dir zu dienen, helfen nichts / Ich bin zu jung." (Dagobert, „Zu Jung“)

Mit Dagoberts zweitem Album "Afrika" wird das 2015 schwieriger. Der Gedanke kommt auf, dass dieser Lukas Jäger, wie er eigentlich heißt, dieses ganze Zeug vielleicht ernst meint. Mit der Liebe und dem Kinderkinderkriegen und dem ganzen anderen spießigen Kram. Nach seinem dritten Album "Welt ohne Zeit", das jetzt erscheint, muss man feststellen: Der meint das ernst - und das ist vollkommen okay. Dagobert ist keine Persiflage auf vergangene Schlagersänger und Konzepte von Romantik, Moral und Liebe aus einem anderen Jahrhundert. Die zehn neuen Songs sollen kein Witz sein, die aus dem deutschen Popkosmos gänzlich unbekannte Direktheit und Dramatik Dagoberts keine Verballhornung einfacherer Gemüter des Genres. Wenn er von Liebe singt, geht es ihm um Liebe und nicht darum, einen Scherz über Leute zu machen, die in anderen Songs auf anderen Alben mit anderen Stimmen über Liebe singen. Nein, das ist einfach sein Ding. Liebe, darum geht es ihm. Große, wahrhaftige Gefühle.