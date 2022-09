Welt aus den Fugen: Filmfestspiel in Venedig 2022

Sie verdreht die Augen und blickt nach oben, als brauche sie göttliche Hilfe. Sie scheint mit dem, was die Moderatorin neben ihr da über sie erzählt, nicht ganz einverstanden: Schauspiellegende, große Karriere, ein Superstar des internationalen Kinos. Catherine Deneuve, in Venedig mit einem Goldenen Löwen fürs Lebenswerk ausgezeichnet, ist das zu viel des Lobes. Sie sieht sich zu sehr aufs Schild gehoben, zu abgehoben, und wischt mit einer Handbewegung diese Hymne der Wertschätzung einfach beiseite. Fortan ist sie eher wortkarg, was zumindest in Bezug auf den Krieg in der Ukraine nachvollziehbar erscheint. Gefragt werden hier viele danach, nachdem Wolodymyr Selenskyj bei der Eröffnungsgala zugeschaltet war.

Die Welt aus den Fugen geraten

Als Zeichen der Solidarität trägt Deneuve auf ihrem Hemd gut sichtbar die Flagge des Landes, will aber ausdrücklich nichts weiter dazu sagen: Ein Basta verfügt Catherine Deneuve, – was soll sie zum Krieg auch noch mitteilen? In Solidarität mit der Ukraine werden bei den Filmfestspielen in Venedig am 8. September einen ganzen Tag lang besondere Veranstaltungen stattfinden. Die Situation für Filmschaffende soll beleuchtet und ein Projekt zur Vernetzung oder Finanzierung vorgestellt werden.

Die 79. Mostra del Cinema ist ein bisher inspirierendes Festival mit oft ambivalenten Filmen, denen man auf unterschiedliche Weise anmerkt, dass die Welt aus der Balance geraten ist – oder zumindest stärker als noch vor zwei, drei Jahren: Der Eröffnungsfilm "White Noise" konfrontiert eine Patchworkfamilie mit einem Chemieunfall; Oscarpreisträger Alejandro Innaritu zeigt in "Bardo" zwei Nationen, Mexiko und die USA, die geprägt sind von Migration und Gewalt – und stellt dazu Fragen nach Herkunft und Heimat.

Coming-Out-Drama "Call Me by Your Name"

Romain Gavras inszeniert auf befremdliche martialische Art und Weise einen Bürgerkrieg in einer Banlieu von Paris in "Athena"; und Luca Guadagnino, der mit dem Coming-Out-Drama "Call Me by Your Name" seinen bisher größten Erfolg feierte, zeigt sein neues Werk "Bones and All" über zwei jugendliche Kannibalen, Frau und Mann, die als Paar durch die USA reisen. Gar nicht als Horrorfilm angelegt denkt Guadagnino darin über Menschen nach, die dem Menschen ein Wolf sind, über Gewalt und die dunkle Seite der Seele, über gesellschaftliche Konventionen und das Anderssein. Wie schon in "Call Me by your Name" spielt der junge Hollywoodstar Timothée Chalamet eine der Hauptrollen. Für ihn drücke diese Geschichte genau den Zustand der Welt aus, auf der wir uns gerade befinden. Der Film helfe uns – so Chalamet – zu verstehen, welche Gefahren in sozialer Isolation lägen; das Drehbuch sei zur Hochzeit der Pandemie entstanden.