Welt-Aids-Tag: Wie Petrus Ceelen seine Kirche sensibilisierte

Petrus Ceelen ist heute 75 Jahre alt, katholischer Theologe, gebürtiger Flame und lebt mal in Belgien, mal in Deutschland. Früher mehr in Deutschland, denn er war Aids-Seelsorger in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Seit acht Jahren ist Petrus Ceelen im Ruhestand, trotzdem lässt ihn sein Beruf nicht los. Noch heute erinnert er sich gut daran, wie schwierig die Diagnose Aids damals für Betroffene war.