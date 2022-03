Welle von Ausladungen: Werden russische Künstler diskriminiert?

Die Liste ist lang, und sie wird im Stundentakt immer länger: Kaum noch ein russischer Künstler, der nicht betroffen ist von kritischen Nachfragen oder sogar Absagen und Ausladungen. Gerade hat das Royal Opera House in London mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine einen Gastauftritt des Dirigenten Pawel Sorokin (58) abgesagt. Ob Anna Netrebko tatsächlich im Juli bei den Schlossfestspielen in Regensburg auftritt, wie dort noch gehofft wird, ist mehr als fraglich. Der Münchner Ballett-Chef Zelensky steht ebenfalls unter Rechtfertigungszwang.

Manch einem wird schon etwas mulmig bei den vielen Stornierungen: Der Salzburger Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser erklärte etwa, es sei "zwar legitim", dass Kulturinstitutionen prüften, wie prominente russische Künstler zur russischen Invasion in die Ukraine stünden. Wegen der politischen Repression in Russland sei es aber falsch, allen Menschen mit russischem Pass Stellungnahmen abzuverlangen, die sie kaum geben könnten: "Das hat nichts mit einer Art von Putin-Hörigkeit zu tun. Das kann auch die nackte Überlebensangst sein." Fest steht: Die gesamte Kulturbranche ist von Stornierungen betroffen.

Anwalt: "Nähe zu Putin" muss geprüft werden

Dabei müsse jedoch "zwingend" das Anti-Diskriminierungsrecht eingehalten werden, so der Fachanwalt Viktor Winkler gegenüber dem BR. Er hat seine Kanzlei im hessischen Rodgau und ist derzeit nach eigener Aussage mit zahlreichen einschlägigen Fällen befasst, auch Kunstgalerien gehören zu seinen Klienten. Sein Fazit: Die allermeisten Ausladungen sind rechtswidrig.

"Erstens darf unter keinen Umständen an das 'Russische' angeknüpft werden", so Winkler: "Das verbietet das deutsche Antidiskriminierungsgesetz klar als Diskriminierung wegen der Ethnie oder Nationalität. Zweitens ist auch dann, wenn – wie jetzt häufig – zwar nicht offen der 'russische' Hintergrund des Künstlers als Grund für die Loslösung genannt wird, zumindest darzulegen, dass die behauptete 'Nähe' zu Putin oder – wie es häufig in diesen Tagen in entsprechenden Schreiben an die Künstler oder über die Künstler heißt – zum 'Machtzirkel' oder 'Regime Putins' auch tatsächlich geprüft wurde und die Entscheidung dann auf dieser Grundlage getroffen wurde."

Welche "Umstände" verbieten Weiterbeschäftigung?

Winklers prominenter Kollege Peter Raue aus Berlin hatte das im Fall des Star-Dirigenten und Ex-Chefs der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, völlig anders gewichtet. Er sagte dem BR: "Ich habe in meinem Leben mit vielen, vielen Verträgen, auch im musikalischen Bereich, Verträgen von Chefdirigenten zu tun gehabt und wenn es da Streitigkeiten gab, das ging nie vor das Arbeitsgericht, sondern immer vor das sogenannte 'normale' Zivilgericht, in diesem Fall wäre es das Landgericht München, und dort zu klagen, würde ich Herrn Gergiev abraten, denn da wird er scheitern."

Er habe "gar keinen Zweifel", so Raue, dass "erhebliche Störungen zur Kündigung" berechtigten. Gergievs Dienstherr, die Stadt München, sei sogar "verpflichtet", sich von ihm zu trennen. Immerhin hätten sich die Philharmoniker auch gegen ihn ausgesprochen: "Das sind Umstände, die eine Fortsetzung des Dienstvertrags verbieten."

Ist Ansehensverlust keine "höhere Gewalt"?

Die "bloße pauschale Behauptung" einer "Nähe" zum Regime in Moskau sei rechtswidrig, so Viktor Winkler, weil damit der Eindruck der Diskriminierung" nicht ausgeräumt werde, sondern sich im Gegenteil bestätige: "Auch das ist, mit anderen Worten, dann eine Diskriminierung und nach deutschem – und übrigens auch europäischem – Recht strengstens verboten."

Es komme darauf an, ob ein Vertrag einen Passus enthält, der in irgendeiner Form eine Handhabe biete für die aktuelle Situation nach dem Angriff auf die Ukraine: "Die meisten Verträge im Künstlerbereich haben dies erfahrungsgemäß gerade nicht. Eine sogenannte Force-Majeure-Klausel, also eine Klausel über höhere Gewalt, hilft in der Regel nicht weiter." Die Gefahr eines Ansehensverlustes bei der Weiterbeschäftigung eines Künstlers sei seiner Meinung nach "gerade keine höhere Gewalt", so Winkler.