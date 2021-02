Welfenschatz: Supreme Court gibt Preußen-Stiftung Recht

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, twitterte nach der Veröffentlichung des Urteils: "Ich begrüße die heutige einstimmige Entscheidung des U.S. Supreme Court, der Argumentation der Stiftung im Welfenschatz-Fall zu folgen. Die Stiftung ist seit langem der Meinung, dass der Fall nicht vor ein US-Gericht gehört. Der U.S. Supreme Court hat damit die Entscheidungen der vorinstanzlichen Gerichte aufgehoben. Das in erster Instanz zuständige Gericht, der U.S. District Court for the District of Columbia, muss nun erneut entscheiden - unter Beachtung des Urteils des Supreme Courts."

2.000 Kunstwerke und Bücher wurden zurückgegeben

In der offiziellen Stellungnahme der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) heißt es: "Die SPK ist nicht nur der Auffassung, dass die Klage in den U.S.A. unzulässig ist, sondern sie hält die Klage auch inhaltlich nicht für begründet, weil es sich beim Verkauf des Welfenschatzes 1935 um keinen NS-verfolgungsbedingten Zwangsverkauf handelt. Diese Ansicht basiert auf jahrelanger sorgfältiger Provenienz-Forschung und wird durch die Empfehlung der Beratenden Kommission aus dem Jahr 2014 gestützt. Die SPK hat sich der fairen und gerechten Lösung von NS-Restitutionsfällen entsprechend den Washingtoner Prinzipien verpflichtet. Diese sind seit mehr als zwei Jahrzehnten Richtschnur ihres Umgangs mit Restitutionsfragen. In diesen zwanzig Jahren hat sie fast 2000 Kunstwerke und Bücher aus ihren Sammlungen an die Erben von NS-Verfolgten zurückgegeben. "

Teure Schlösser: Welfen mussten Schatz zu Geld machen

Damit scheint der seit 2008 ausgetragene Konflikt um den Welfenschatz zwar nicht formal, aber in der Sache beigelegt. Von den ursprünglich 82 Objekten aus dem Eigentum der Welfen bleiben 44 besonders kostbare in der Obhut des Berliner Kunstgewerbemuseums. Eine Ausfuhr ist ohnehin untersagt, weil die mittelalterlichen Kostbarkeiten als "national wertvolles Kulturgut" gelten.

Ursprünglich stammen die Objekte aus dem Braunschweiger Dom, erst 1671 kamen sie in den Besitz des örtlichen Adelsgeschlechts, nachdem die protestantische Stadt ihre Unabhängigkeit verloren hatte. Wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten mussten die Welfen-Nachfahren den Schatz schließlich Ende der zwanziger Jahre zu Geld machen, da sie zahlreiche Schlösser zu unterhalten hatten und teure Pensionsansprüche befriedigen mussten.

Weil die Stadt Hannover nicht die geforderten zehn Millionen Reichsmark für die überwiegend sakralen Kunstgegenstände bereit stellen konnte und auch Museen nicht die nötige Finanzkraft hatten, gingen zahlreiche Objekte zunächst an ein Konsortium aus jüdischen Kunsthändlern in Frankfurt am Main. Sie konnten einige Kostbarkeiten nach Cleveland und Chicago weiterverkaufen, kamen selbst in wirtschaftliche Schwierigkeiten, mussten wegen der Machtübernahme der Nazis emigrieren und standen ab 1934 daher unter Druck, den Restbestand des Schatzes möglichst schnell an Preußen zu veräußern.