Welchen Einfluss hat der Mond aufs Holz?

Damit eine Gitarre harmonisch klingt braucht es einen erfahrenen Gitarrenbauer wie Hermann Hauser aus dem niederbayerischen Reisbach - und als Grundlage natürlich hervorragendes Holz. "Mir ist aufgefallen, dass mondgeschlagenes Holz, wenn es möglichst gut abgelagert ist und der natürliche Zellverfall vor sich gegangen ist, den trockensten Punkt erreichen kann."

Die Suche nach dem idealen Baum für ein ideales Holz

Seit jeher schreiben Menschen dem Mond geheimnisvolle Kräfte zu. Auch Heinz Kreuzer in Mittenwald glaubt fest an den Mythos, der seit Jahrhunderten unter Instrumentenbauern kursiert und der da heißt: Mondholz sei das beste Holz. Sein Leben lang sucht der mittlerweile 81-Jährige nach idealen Bäumen, denn er handelt mit Tonhölzern. Wissenschaftlich bewiesen ist der Einfluss des Mondes zwar nicht, aber der Instrumentenbau ist auch keine Natur-Wissenschaft.

Zum Artikel "Mondmythen: Nicht alles ist Aberglaube"

Der Vollmond, so heißt es, zieht Wasser aus den Wurzeln in den Stamm. Deshalb wird bei Neumond gefällt, wenn sich der Mond genau zwischen Erde und Sonne befindet. Im Winter – und zwar schon seit alters her. Instrumentenbauer suchen Holz, das nicht reißt und sich nicht verzieht. Früher sei in der Bayrischen Forstverordnung der Termin für das Holzschlagen sogar fest vorgeschrieben gewesen, erzählt Kreuzer.

Bayerische Forstverordnung: Strafe für falschen Zeitpunkt

"Aus dem 16. Jahrhundert gibt es eine bayerische Forstverordnung in der es heißt: 'Bau- und Wertholz nach dem 30. Oktober im Zeichen des Skorpion schlagen bis Ende Februar drei Tage nach Neumond.' Wenn das damals nicht eingehalten wurde, wurde sogar mit Strafe gedroht," berichtet Tonholz-Händler Kreuzer. Also: seit dem 16. Jahrhundert wurde auf den richtigen Zeitpunkt beim Holzschlagen geachtet. Doch dann hielt der Kommerz Einzug und mittlerweile wird das ganze Jahr über Holz geschlagen.

Fichtenholz für den perfekten Klang

Besonders wichtig für den Klang einer Gitarre ist das Fichtenholz für die Decke. Die Jahresringe sollen möglichst gleichmäßig und eng beieinander liegen. Erst die Säge sorgt für den Moment der Wahrheit: Ist das Tonholz perfekt?

Gitarrenbauer Hermann Hauser schwört auf das Tonholz von Kreuzer. "Das mit dem Mond ist eine eigene Geschichte. Ich finde, dass es gut ist. Aber andere sagen wieder: Nein das stimmt ja gar nicht, so einen Baum trocknet man, wenn er geschnitten ist. Es gibt Trockenkammern, da kannst du das Holz thermomäßig behandeln. Das Thermoholz klinge auch super und das reiße auch nicht mehr. Da scheiden sich die Geister."

Er und seine Tochter Kathrin bauen höchstens elf Instrumente im Jahr. Diese werden bis nach Japan und Brasilien verkauft. Vielleicht schätzen manche Kunden den magisch-mythischen Ruf von Mondholz. Ganz bestimmt aber Hausers Wissen und das Geschick in seinen Fingerkuppen. "Wenn ich das Holz anschlage, dann hört man, wie das klingt. Und das ist genau das, was das Tonholz ausmacht. Und beim Mondphasenholz ist es eben so, dass das Holz in der trockensten Phase geschlagen wird und in der trockensten Phase aufbereitet wird."

Der perfekte Klang als Glaubenssache

Es gibt Kollegen, die mit moderner Technik nachhelfen. Hauser spricht da nicht dagegen, aber er bleibt bei seinem Mondholz. "Man kann das natürlich künstlich machen. Aber das Künstliche ist nicht das Gleiche wie die Natur. Die Natur gibt uns einfach bestimmte Rhythmen vor. Und wenn man sich nach diesem Rhythmus richtet, dann hat man eigentlich immer das Positive von der ganzen Geschichte dabei. Und das beeinflusst dann am Ende bei so einem Instrument auch den Klang." Doch der perfekte Klang ist eben immer auch ein bisschen Glaubenssache.