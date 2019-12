Welche Streaming-Dienste es gibt und was sie kosten

Von Apple TV+ bis zu Starzplay, mehr als ein Dutzend Streaming-Dienste sind derzeit in Deutschland verfügbar, mit einer Preisspanne von knapp fünf bis zehn Euro pro Monat. Hätte man alle abonniert, schlüge das jährlich mit mindestens 850 Euro zu Buche. Die Auswahl an Abo-Streamingdiensten wird in Zukunft nicht überschaubarer werden, ganz im Gegenteil: Im März 2020 startet in Deutschland auch noch der Streamingdienst von Disney mit einem Riesenangebot.

Seriengucken wie Bücherlesen

Aber die vielen Anbieter, diese Fragmentierung des Streamingmarktes kostet nicht nur immer mehr, auch das verbindende Gefühl des gemeinsamen Fernsehens schwindet: "Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Fernsehen und Serien gucken ein bisschen so wird wie Bücherlesen", meint Thomas Lückerath, Chefredakteur des TV-Branchendienstes DWDL."Wir können nicht alle, wir werden nicht alle die gleichen Bücher lesen. Es wird hervorragende Bestseller geben, die trotzdem die Mehrheit nicht gelesen beziehungsweise gesehen hat. Weil, so wie es sehr viele Verlage mit noch viel mehr Büchern gibt, so gibt es halt verschiedene Streaming-Dienste mit verschiedenen guten Serien" und Filmen.

Sorgfältig ausgewählt: für Cineasten

Nicht mehr ewig suchen müssen Cineasten in der streng kuratierten, kleinen Filmothek des Streamingdienstes Mubi. Von internationaler Avantgarde bis zum Westernklassiker finden sie bei Mubi eine kleine und verlässlich gute Auswahl an 30 Filmen. Hier wird jeden Tag ein Film durch einen neuen ersetzt. Auf Autorenfilme aus Europa ist das Portal Realeyz spezialisiert, der Katalog umfasst um die 1.700 Filme, die ständig erweitert werden.