Welche Roman-Highlights in diesem Jahr erschienen sind

Ein Houellebecq ohne die totale Depression, Neues von gleich drei Literaturnobelpreisträgerinnen (Ernaux, Gurnah, Jelinek), Büchner-Preis-Scheinwerfer auf Emine Sevgi Özdamar mit ihrer westdeutsch-ostdeutsch-türkischen Perspektive, Buchpreis für Kim de l'Horizon, der sich mitten in die Debatten um fluide Identitäten stürzt, dazu rund um die Frankfurter Buchmesse Spaniens engagierte zeitgenössische Literatur und vor dem Hintergrund des Kriegs viele Entdeckungen ukrainischer Autoren und Autorinnen bis zum Friedenspreis für Serhij Zhadan: Das Romanjahr 2022 für das deutschsprachige Publikum war gehaltvoll.

Die vermutlich beliebteste Buchfigur war eine Chemikerin, die zur Fernsehköchin wird, beschrieben von der US-Autorin Bonnie Garmus. Sebastian-Fitzek- und Dörte-Hanse-Fans kamen auf ihre Kosten, Stephen King lieferte ein Märchen ab. All das kann man in den Auslagen im Weihnachtsbuchhandel leicht finden – hier folgen ein paar Hinweise auf Bücher aus Regalen ein bisschen weiter hinten.

"Zeitzuflucht" von Georgi Gospodinov

Das prophetischste Buch von allen kommt aus Bulgarien. "Zeitzuflucht" von Georgi Gospodinov (Aufbau) erzählt vom hochansteckenden Virus (!) der Vergangenheit. Es beginnt mit der menschenfreundlichen Idee einer Klinik für Alzheimer-Patienten, die dort in dem Dekor der Zeiten leben dürfen, in denen sie sich sowieso mental befinden. Doch die Vergangenheit entwickelt ungeahnten Sog, die Politik springt auf den Trend auf und lässt Wunschvergangenheiten wählen. Haben Sie an Putin gedacht, als Sie das Buch schrieben, Georgi Gospodinov – damals, 2019, schon vor der Pandemie? Es geht niemals friedlich aus, wenn die Vergangenheit erst aufgeblasen und dann verteidigt werden muss …

"Die längste Buchtour" von Oksana Sabuschko

Oksana Sabuschko fliegt am 23. Februar 2022 aus Kiew nach Polen auf eine dreitägige Lesereise – denkt sie. Doch es wird "Die längste Buchtour" (Steidl). Sie führt Sabuschko auch nach Bayern und vor das Europäische Parlament, in zahllose Interviews und schließlich zu diesem essayhaften Stück Text, in dem sie ihre persönliche Situation, ukrainische Traumata und Geschichte und den tagesaktuellen Fortgang des Krieges miteinander verwebt.

Ein atemloses, gleichwohl sehr erhellendes Buch der ukrainischen Schriftstellerin, das die gewohnte und im Westen ja fortbestehende Alltagserfahrung mit dem brutalen Einfall des Krieges kontrastiert – eine von vielen erschütternden Möglichkeiten, den Zivilisationsbruch des Angriffskrieges mitzulesen.

"Yoga" von Emmanuel Carrère

Yoga hilft angeblich immer – quasi zeitgleich mit der russischen Invasion in die Ukraine ein "weises Büchlein" zum diesem Thema in die Welt zu senden, das allerdings war schlechtes Timing für die deutsche Übersetzung des jüngsten Buchs von Emmanuel Carrère (Luchterhand). Tatsächlich war "Yoga", wie der seit Jahrzehnten regelmäßig meditierende Franzose freimütig zugibt, anfangs quasi als Angeber-Buch geplant – der Autor weiß, wie's geht.

Stattdessen aber erlebte der Autor trotz Yoga-Praxis Zusammenbruch, Psychiatrie, Elektroschocks – kurz: das Ende jeder Gelassenheit. Carrères Selbst-Erzählethik verlangt, dass er das auch aufschreibt. Alles kann jederzeit wegbrechen – "Yoga" war ein Buch, das erschreckend genau in die schockierte Zeit passte.

"Lügen über meine Mutter" von Daniela Dröscher

Überhaupt, Autofiktionales Schreiben. Mit dem Nobelpreis für Annie Ernaux wurde die Bedeutung dieser Autorin für so viele gewürdigt, die in ihren Fußstapfen unterwegs sind – auch unter deutschen Schreibenden, wie bei den Nominierten für den deutschen Buchpreis 2022 schön zu sehen, auch für Kim de l'Horizon, der den Preis schließlich davontrug.

Nicht vergessen bitte die ebenfalls nominierte Daniela Dröscher, die das Thema der übergewichtigen Mutter zu Literatur gemacht hat. Zu dick! – Stigma aus sozialen, politischen und Geschlechterrollen-Zutaten – und in einer Spirale aus Fragen, Erzählen und Erfinden lässt "Lügen über meine Mutter" (Kiepenheuer & Witsch) immer wieder die Lesenden entscheiden, wie es wohl gewesen sein wird. Und zeigt die faszinierenden Möglichkeiten einer Literatur, die ganz weit weg geht vom einst so vertrauten allwissenden Erzähler.

"Alte Mädchen" von Julia Wolf

Julia Wolf kann drei weibliche Ichs auf einmal schreiben, die Mariellechen sind nicht nur präsentable ältere Damen, mit denen die Seniorenresidenz um Kunden wirbt, sondern auch ein dreifacher biographischer Strom, Geschichte, die von Ostpreußen nach Westen getrieben wurde. Wolfs "Alte Mädchen" (Frankfurter Verlagsanstalt) – formal ungewöhnlich, springt dann in ein ganz anderes Frauen-Trio, dessen Erinnerungsschwerpunkt mit den Nachkriegsjahren zu tun hat, dem Nichtgesagten, dem Wegverdrängten.

Und schließlich zu drei jungen Frauen von heute, und auch sie kommen wegen eines "Damals" nicht gut hin mit ihrem Leben. Weibliches Erinnern erzählen, das ist das Projekt. Einen Moment dran gewöhnen – und eintauchen.

"Frei" von Lea Ypi

Ein großartiges Memoir hat Lea Ypi mit "Frei" (Suhrkamp) verfasst. Aufgewachsen im isolierten Albanien, der allerletzten sozialistischen Bastion in Europa, muss sie nach dem Zusammenbruch des Kommunismus als Kind mit einer völlig veränderten Welt klar kommen. Der Blick: kindlich voreingenommen – und gerade deshalb schlau.

Begriffe wie "Freiheit" scheinen plötzlich in ihr Gegenteil verkehrt; zur erfolgreich errungenen Ausreisefreiheit zum Beispiel fehlt ja umgehend die notwendige Einreisefreiheit anderswo … zwischen Sachbuch und Fiktion, in bestechender Prosa geschrieben, ein Text in der großen Schnittmenge der Versuche, schreibend die Welt zu verstehen. Hier als ungekürzte Lesung.

"Draußen feiern die Leute" von Sven Pfizenmaier

"Draußen feiern die Leute"(Kein & Aber). Und draußen verschwinden die Jugendlichen – aber Landflucht ist in Sven Pfizenmaiers Debut ein geradezu psychedelisches Phänomen. Sehr schräg. Andererseits – was ist schon logisch in menschlichen Beziehungen? Hier hat der Verfasser nur ein paar Varianten erfunden ("Werde ich wirklich vom Blitz getroffen, wenn ich jetzt diese Wollmütze auf meinem Zeigefinger rotiere?").

Kreativ, witzig, eigen, Erwachsenwerden übersetzt in die Frage, was der eine Moment der ganz großen Hoffnung wert sein könnte. Ein Autor, von dem wir mehr lesen wollen.