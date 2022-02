"Weiß alles, kann alles": Böhmermann knöpft sich Peter Thiel vor

"Warum ist er so erfolgreich?" fragt Böhmermann mit Blick auf Thiel und antwortete mit ironischem Biss. "Weil er überirdisch Ahnung hat von allem, und das kann man wirklich nicht von jedem deutschen Topinvestor behaupten." Peter Thiel finanziere "große Visionen", investiere in VR-Brillen, in Hightech-Datenanalyse-Start Ups und in Flüge zum Mars. "Er weiß alles, er kann alles, er will alles. Vielleicht aus deutscher Perspektive etwas gruselig. Aber er ist nicht größenwahnsinnig, er hat nur ganz normale gute Ideen."

Er gab auch Geld für die "Wiederbelebung" von Mammuts

Zu denen gehöre der Bau von schwimmenden Mikrostaaten (Seasteading) mit alternativen, libertären Regierungsformen, bei denen zum Beispiel keine Sozialhilfe vorgesehen sei. Der Thiel-Biograf und Journalist Max Chafkin ("The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley's Pursuit of Power") nannte Thiel eine "Schlüsselfigur im Weißen Haus" in der Administration von Donald Trump. "Peter Thiel war der Schattenpräsident von Donald Trump im Weißen Haus. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er sich für die Machtübernahme 2024 noch etwas mehr Zeit freigeschaufelt hat", so Böhmermann.

Mit viel Geld unterstütze der Unternehmer rechte Kandidaten für die nächste Senatswahl im November, etwa Blake Masters in Arizona und JD Vance in Ohio. Bei den Republikanern werde schon von "Thielists" gesprochen. "Die Thielists in der Republikanischen Partei, das ist so etwas wie der Seeheimer Kreis in der SPD, nur mit mehr Geld und ohne Spargel." Er glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar seien, sagte Thiel bereits im Jahr 2009.

Er soll laut Böhmermann auch einer der "besten Schachspieler der USA" sein und liebäugele damit, sich das "Blut junger Menschen spritzen" zu lassen, ein Verfahren, das als "Parabiose" bekannt ist. Die Hamburger Wochenzeit "Die Zeit" fragte sich schon 2016, "wie bekloppt" das denn wohl sei und Böhmermann ergänzte: "Und wenn er dann in hundert Jahren nach seinem Eisschlaf von Sebastian Kurz aufgeweckt wird, dann soll aber auf der Erde alles so sein wie vor 12.000 Jahren", denn Thiel habe auch Geld für die Wiederbelebung von eiszeitlichen Mammuts zur Verfügung gestellt.