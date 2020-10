Weinstein-Anklägerin schrieb Musical über sexuelle Gewalt

Obwohl die Story fiktiv ist, sollen fast alle Dialoge, Songtexte und Situationen auf persönlichen Beobachtungen der Macherinnen und im Gerichtsverfahren bekannt gewordenen Fakten beruhen, so Kagan, der in der amerikanischen Presse mit dem Satz zitiert wird: "Unser Ziel war es vom ersten Tag an, die Stimmen all dieser Frauen zu verstärken und in Ehren zu halten, und das Publikum zu ermutigen, ihnen dabei zu helfen, die Welt zu verändern." Für Louisette Geiss war die zweijährige Arbeit am Musical nach eigenen Worten ein "Reinigungsprozess". Das Kreativteam habe sich mit insgesamt mehr als zwanzig weiblichen Opfern von sexueller Gewalt zusammen gesetzt, die von etwa einem Dutzend Männern in der Unterhaltungsindustrie missbraucht worden seien. Manches, was dort berichtet worden sei, habe noch nicht den Weg in die Presse gefunden, daher gehe es mit der Bühnenproduktion auch darum, die Vorfälle noch deutlicher anzuprangern und Betroffene zu motivieren, ihre Geschichten öffentlich zu machen.

Eigentlich sollte "The Right Girl" in einem Off-Broadway-Theater live uraufgeführt werden, doch wegen Corona entschlossen sich die Beteiligten, bei den Mitwirkenden zuhause mit Abstands- und Hygieneregeln zu drehen und daraus eine Video-Premiere zu machen. Gleichwohl will das ganze Team am 1. November im neuenglischen Pittsfield für eine Nachbesprechung zur Verfügung stehen - dann allerdings nicht vor den 520 Zuschauern, die das dortige Theater eigentlich fasst, sondern nur vor 160.