"Weinpapst" Rudolf Knoll aus Schwandorf wird 75

Rudolf Knoll, Deutschlands bekanntester Weinjournalist, feiert am Donnerstag seinen 75. Geburtstag. In seinem Haus - mit Weinberg - am Rande von Schwandorf verkostet er weiterhin Weine aus aller Herren Länder und arbeitet an Büchern und Artikeln, vor allem für die Fachzeitschrift "Vinum". Seinen Geburtstag verbringt er in aller Ruhe mit seiner Familie im Schwarzwald, sagte er dem BR-Studio Oberpfalz.

Vom Verlagskaufmann zum Autor

Rudolf Knoll ist gebürtiger Münchner und gelernter Verlagskaufmann. In seiner Jugend war er begeisterter Fußballspieler, unter anderem bei Wacker München, dann arbeitete er als Sportreporter und wurde 1980 Chefredakteur zunächst des Magazins "Weinfreund", später von "Vinum". 1996 zog er nach Schwandorf, wo er nach eigenen Angaben zentral wohnt, um die wichtigsten Weinländer zu bereisen: Frankreich, Italien und Deutschland.

Vor allem nach dem Skandal um österreichischen Wein, der 1985 mit Frostschutzmittel zur Süßung auf den Markt kam, begannen viele Menschen Weinzeitschriften zu kaufen. Die Auflage von "Vinum" erreichte zu Beginn der 2000er-Jahre rund 90.000 Exemplare.

Weingeschichten aus aller Welt

Knoll hat über 60 Bücher geschrieben, darunter über Wein aus Griechenland, der Steiermark, an Saale und Unstrut in Sachsen sowie in Georgien, wo Wein in der Bronzezeit vor 8.000 Jahren gekeltert wurde. Im BR-Gespräch sagte Rudolf Knoll, vor allem bei seinen Besuchen am Glascontainer werde er von bestimmten Weinexperten beobachtet: "Ich bekomme halt viel Wein zur Verkostung geschickt. Was ich nicht trinken kann oder mag, verschenke ich. Und wenn dann noch Flaschen übrig bleiben, stelle ich sie - voll natürlich - neben den Glascontainer. Die sind dann schnell weg."

Auszeichnungen aus Deutschland und Österreich

Knoll war bis 2015 Mitglied des Degustations-Teams des Gault-Millau. Er bekam zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1991 den Bacchus-Preis der österreichischen Weinwirtschaft, 1994 den Publizistikpreis des Deutschen Weininstituts für Drehbücher über eine Wein-TV-Serie, 2004 den Sonderpreis für Publizistik des Verbands Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter (VDP) und 2007 die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg für seine Verdienste um den deutschen Rotwein.