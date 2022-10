"Weinen kommt zu spät": So düster sehen Russen ihre Zukunft

Abgerissene Körperteile, abstürzende Flugzeuge und Nackte wollen die russischen Behörden nicht mehr auf Kunstwerken abgebildet sehen, die im Moskauer Museum für Moderne Kunst ausgestellt sind. "Minimieren Sie alle Assoziationen, die mit dem Krieg verbunden sind", sollen die Zensoren den Museumsverantwortlichen mitgeteilt haben, heißt es in einem Report des investigativen, im Ausland erscheinenden Portals "Istories". Damit nimmt der Druck auf die Kunstszene weiter zu. Schon seit Monaten müssen alle, die Antikriegsaufrufe unterzeichnen oder sich gegen Putins Angriff aussprechen, mit ihrer Entlassung aus dem Staatsdienst rechnen. Inzwischen soll es anscheinend auch keine öffentlich präsentierten Kunstwerke mehr geben, die in irgendeiner Weise das Geschehen auf dem Schlachtfeld zum Thema machen.

"Unstrukturierte, chaotische Zensur"

Konkret wird eine Künstlerin mit dem Decknamen Milena genannt, die eine Fotocollage eingereicht hatte, auf der Leuchtspuren am Nachthimmel zu sehen sind. Thema der Arbeit war eigentlich eine Auseinandersetzung mit der Apokalypse. Doch die Behörden dachten offenbar sofort an Luftabwehrraketen und abgeschossene Kampfjets. Deshalb musste die Collage von den Kuratoren erheblich verändert werden. "Mitarbeiter von Moskauer Museen und Kuratoren verstehen nicht, wie sie in einer Situation arbeiten sollen, in der nicht bekannt ist, was der nächste Grund sein wird, eine Ausstellung abzusagen oder sogar das ganze Museum zu schließen", heißt es bei "Istories".

Neuerdings wollten die Zensoren nicht mehr nur Werke begutachten, sondern auch die private Kommunikation von Künstlern in den sozialen Netzwerken vorab überprüfen: "Bisher waren wir nur für den Inhalt unserer Ausstellungen verantwortlich. Und jetzt mussten wir verfolgen, was die Künstler, die wir zeigen, im öffentlichen Raum denken und sagen." Kuratorin Kira Mathyssen wird mit den Sätzen zitiert: "Ich habe eine ziemlich unstrukturierte, chaotische Zensur gespürt, im Grunde eine dumme Angst vor Wörtern, Texten, sowohl in unserem klassischen Erbe als auch in modernen Werken. Offenbar hatten sie Angst, etwas zu übersehen, was zu Unzufriedenheit mit höheren Stellen führen könnte."

Politologen sprechen bereits von Putins "vertikaler Mobilisierung": Er versuche gerade, die unteren Regierungsebenen, angefangen bei den Gouverneuren und offenbar bis hin zu den Wirtschafts- und Kulturchefs, deutlich mehr in die Verantwortung für den Kriegsverlauf einzubeziehen. Im Fall des Scheiterns wären damit viele "schuld".

"Krieg in den Smartphones unserer Kinder"

Längst steckt Russland in einem aus westlicher Sicht absurden "Werte-Krieg", einem fanatischen Abwehrkampf gegen jede Art von Liberalität und Toleranz: "Krieg findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, er ist hybrid", so der milliardenschwere Oligarch und Medien-Mogul Konstantin Malofejew im Einklang mit der russisch-orthodoxen Kirche: "Der Krieg findet in den Smartphones unserer Kinder, in Zeichentrickfilmen und im Kino statt. Unser Gegner betrachtet die Sodomie-Propaganda wirklich als den Kern seines Einflusses. Bereits 2011 hat Hillary Clinton als US-Außenministerin eine Resolution herausgegeben, dass die Förderung sogenannter 'LGBT-Werte' eine Priorität der Außenpolitik der Vereinigten Staaten ist. Und Schwulenparaden sind zu einem Zeichen der Loyalität eines bestimmten Landes gegenüber den Vereinigten Staaten geworden."

"Gehirn sucht nach einfachstem Ausweg"

Angesichts solcher Statements, der immer nervöseren Behörden und massiver medialer Bevormundung flüchten sich nicht wenige Russen offenbar in Verschwörungstheorien, behauptet jedenfalls die "Prawda". Dort kommt eine Psychologin zu Wort: "Wenn eine Person daran gewöhnt ist, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge herzustellen, entwickelt sie eine bestimmte Sichtweise, basierend auf ihrem objektivem Wissen." Im Idealfall könne sich jemand "aufgrund nicht emotionaler, sondern sachlicher Informationen ein objektives Bild" von der Realität machen: "Wenn ein Mensch solche Fähigkeiten nicht hat, dann ist das menschliche Gehirn so konstruiert, dass es nach dem einfachsten und einzigen Ausweg sucht, einer einfachen, aber für ihn konsequenten Theorie. Zum Beispiel über eine Verschwörung, über Feinde."

"Krieg wird nicht im Tor geführt"

Die Angst und die Unsicherheit nehmen bei Künstlern, Bloggern und Journalisten gleichermaßen zu. "Leute, all diejenigen, die sich Sorgen darüber machen, dass sie wenig gegessen haben, schlecht gekleidet sind und so weiter - das sind Kleinigkeiten! Es wird viele Tote geben!" heißt es in einem populären Telegram-Kanal unheilvoll: "Der Krieg wird nicht in einem Tor geführt! Man muss nur auf alles vorbereitet sein. Wir stehen vor sehr schwierigen Zeiten. Weinen und Jammern kommen spät!"

In einem Interview mit dem Portal RTVI sagte der russische Anwalt Andrej Griwsow zur Verhängung des Kriegsrechts in einigen Regionen und den damit verbundenen juristischen Folgen: "Nach diesem Gesetz können fast alle repressiven Maßnahmen eingeführt werden." Wenn von Zensur die Rede sei, beziehe sich das auf die "Kontrolle über Post und Nachrichten sowie über Telefongespräche": "Das heißt, der Staat erhält das Recht, Gespräche zu belauschen und Korrespondenz einzusehen." Medien würden "geschlossen", wenn sie die "Verteidigungssicherheit Russlands" gefährdeten.

"Wenn noch jemand hofft - dann vergebens"

Kolumnist Alexej Moschkow schreibt im kremlnahen Portal "VNNews": "Ja, wir hatten einen Airbag [von Rücklagen], aber wie lange läuft der Sondereinsatz schon? Fast acht Monate. Glücklicherweise sind die Gas- und Ölpreise hoch, sonst…" Bald werde Russland mit einer "traurigen Situation" konfrontiert sein, erklärt Moschkow seine drei Pünktchen. "Der Übergang zur Kriegswirtschaft ist bereits unvermeidlich und damit sinkt automatisch der Lebensstandard der Zivilbevölkerung. Anscheinend wird der Kreml diesen Übergang bis zuletzt hinauszögern, da er fürchtet, wie die Bürger der Russischen Föderation ihn wahrnehmen werden; eine der Optionen - sie werden ihn nach und nach durchführen, um es so reibungslos wie möglich und sozusagen nicht sehr auffällig zu machen."

Friedliche Zeiten könne man bis auf Weiteres "vergessen", so der Journalist. Ein Indiz dafür sei die Auflösung der russischen Tourismus-Behörde durch Putin persönlich: "Wenn also noch jemand hofft, dass die Spezialoperation ihn nicht betrifft, vorbeigeht, dann – vergebens."

"Wir haben mehr Ressourcen als sie"

Kaum jemand in Russland rechnet noch mit einem schnellen Ende des Kriegs, ganz im Gegenteil: Auch den Rechtsextremen ist klar, dass bis zum nächsten Frühjahr mit russischen Offensiven mangels Personal und Ausrüstung nicht mehr zu rechnen ist. Sie setzen auf die sehr allmähliche Zermürbung des Westens: "Trotz der bravourösen Erklärungen europäischer Beamter wird es mindestens fünf Jahre dauern, bis Europa seine Wirtschaft vollständig umstrukturiert und unsere Energiequellen aufgegeben hat. Aber diese fünf Jahre müssen noch durchlebt werden. Also fahren wir langsam fort, eine große Armee aufzubauen, die europäische Wirtschaft zu zerschlagen und die Zusammenarbeit mit Asien zu verstärken. Wir werden sowieso gewinnen. In der modernen Welt sind Ressourcen alles. Wir haben viele davon. Mehr als sie."