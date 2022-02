Weil sie auf der Krim war: Ukraine stoppt Eurovision-Sängerin

Eigentlich soll Alina Pash (28) mit dem Ethno-Song "Tini Zabutykh Predkiv/Shadows of Forgotten Ancestors" (Schatten vergessener Vorfahren) beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin teilnehmen. Sie schrieb den Text, der sich auf einen gleichnamigen ukrainischen Film von 1964 bezieht, gemeinsam mit Taras Bazeev. Darin geht es um eine Romeo-und-Julia-Geschichte, also zwei Liebende zwischen zwei verfeindeten Familien. Der Ankündigung auf der offiziellen Eurovision-Seite ist zu entnehmen, dass die Rapperin in ihrem Wettbewerbsbeitrag Tierstimmen imitiert, was sie angeblich von "indigenen Völkern" übernommen hat. Doch jetzt ist fraglich geworden, ob Pash überhaupt auftreten wird.

Thema in der Ukraine ganz vorn

Grund dafür: Sie reiste 2015 auf die Halbinsel Krim, die von Russland besetzt und beansprucht ist. Das allein ist zwar in der Ukraine nicht gern gesehen, wäre aber noch kein Straftatbestand. Geprüft wird vielmehr, ob Pash damals gültige Reisedokumente mit sich führte. Bis das geklärt ist, wurde die Sängerin vom öffentlich-rechtlichen Sender UA:PBC "suspendiert". Das schlug so hohe Wellen, dass sich in den ukrainischen Netzforen trotz der aktuellen Kriegsgefahr viele Nutzer lieber mit dem Song Contest beschäftigten als mit der russischen Bedrohung.

Die Verwirrung wurde noch gesteigert, weil Pash in einer Talkshow zunächst behauptete, sie sei per Flugzeug über Moskau auf die Krim gereist, was nach den ukrainischen Regeln illegal wäre, dann jedoch mitteilte, sie habe den Bus über den Landweg benutzt und sei ausschließlich aus privaten Gründen hingefahren.

"Wir werden nicht abhauen"

Pash wurde von der BBC mit dem Satz zitiert, sie habe "acht Jahre" auf ihre Chance gewartet. Dabei gibt sich die Sängerin durchaus patriotisch: Falls es zu einer Invasion komme, stehe sie als "Kämpferin" bereit, sagte sie: "Künstlerinnen wie ich wollen etwas Gutes hervorbringen. Wir wollen Licht und positive Nachrichten verbreiten, aber wir leben nun mal in der Realität, wie sie ist. Wir werden uns wehren. Wir werden nicht abhauen."

Der Sender UA:PBC teilte unterdessen mit, man warte die Auskünfte der ukrainischen Grenzpolizei ab, um die "Gültigkeit des Reisedokuments zu bestätigen", das Alina Pash 2015 benutzt habe. Bis dahin werde kein Vertrag unterschrieben. Es lägen "Hinweise" vor, dass Pash mit einem gefälschten Pass auf die Krim gereist sei.

Vorentscheid verlief chaotisch

Und das ist nicht der einzige Ärger, den Alina Pash derzeit hat: Beim Vorentscheid am 12. Februar fiel die elektronische Stimmauszählung aus, es musste improvisiert werden. Beobachter sprachen von einem "chaotischen" Ablauf. Nach dem Endergebnis lag die Sängerin gerade mal einen Punkt vor dem Zweitplatzierten, was allerlei Gerüchte über mögliche Manipulationen schürte.

In Eurovision-Fan-Foren wird schon rege darüber diskutiert, ob die Verantwortlichen sich nach einem Ersatz für Alina Pash umschauen werden oder auf die Teilnahme in Turin verzichten. Der Wettbewerb soll vom 10. bis 14. Mai stattfinden.