Weil er ein "Mann von Welt" ist: Ukrainer werfen Regisseur raus

Ist das ein Fall von sehr übertriebenem Nationalismus? In der Ukraine, und nicht nur dort, sorgt der Rauswurf von Sergei Loznitsa jedenfalls für Schlagzeilen. Der weltläufige Regisseur, der mit Dokus über den Aufstand von 2014, über die Gedenkstätte Babyn Jar und über das Sowjetische Ehrenmal im Berliner Treptower Park bekannt wurde und auch einige Spielfilme drehte, etwa über die Lage im Donbass, wurde wegen seines "Kosmopolitismus" aus der ukrainischen Filmakademie geworfen.

Die offizielle Begründung der Verantwortlichen: "Jetzt, wo die Ukraine ihre Unabhängigkeit mit aller Kraft verteidigt, sollte das Schlüsselwort in der Rhetorik eines jeden Ukrainers seine nationale Identität sein. Und es darf keine Kompromisse oder Halbtöne geben. Darüber hinaus wurden die Filme von Sergei Loznitsa kürzlich in das Programm des russischen Filmfestivals in Nantes, Frankreich, mit dem Titel 'From Lviv to the Urals' aufgenommen. Das ist während des blutigen Großkrieges, den Russland führt, absolut inakzeptabel."

Erst Stalin machte aus Kosmopoliten Verdächtige

Loznitsa hatte den Angriff Russlands auf sein Heimatland scharf verurteilt und war sogar aus der Europäischen Filmakademie ausgetreten, weil die Putins Politik seiner Meinung nach zu zurückhaltend und zu spät verurteilt hatte. Der "selbstmörderische und wahnsinnige Akt", so Loznitsa über den Angriff, werde "unweigerlich zum Zusammenbruch des kriminellen russischen Regimes" führen.

Der Regisseur verteidigte seine Haltung als "Mann von Welt": "Erst in der Ära des Spätstalinismus, während der von Stalin 1948–1953 gestarteten antisemitischen Kampagne, erhielt das Wort Kosmopolit im sowjetischen Propagandadiskurs eine negative Bedeutung." Alle, die ihm jetzt wegen seiner Einstellung das Leben schwer machten, knüpften damit an Stalin an, der den "Hass, die Verleugnung abweichender Meinungen, die Geltendmachung kollektiver Schuld und das Verbot jeder Individualität" zur Grundlage seiner Politik gemacht habe.

Tatsächlich hatte ein Artikel im Parteiorgan "Prawda" am 28. Januar 1949 in der Sowjetunion unter Stalin eine landesweite Kampagne gegen "Wurzellose Kosmopoliten" eingeläutet, mit denen in erster Linie Kulturschaffende jüdischen Glaubens gemeint waren: "Unkontrollierte, böswillige Kosmopoliten, Profitjäger ohne Wurzeln und ohne Gewissen. Gewachsen auf der schimmligen Hefe des Kosmopolitentums, der Dekadenz und des Formalismus der Bourgeoisie. Nationalisten, hier nicht heimisch, ohne Mutterland, die unsere proletarische Kultur mit Gestank vergiften."

"Alle russischen Filme durch ukrainische ersetzen"

Loznitsa argumentierte, seine Gegner leugneten die philosophischen Traditionen von Diogenes, Zenon, Kant und Voltaire und damit die geistigen Grundlagen Europas. Zum Vorwurf, seine Werke würden bei einem "russischen" Festival in Frankreich gezeigt, sagte er: "Ich habe durch einen Brief der Ukrainischen Filmakademie von diesem Festival erfahren. Heute habe ich die Organisatoren des Festivals kontaktiert und erfahren, dass die 'Akademie' und ukrainische Kulturschaffende im Prinzip die Entscheidung unterstützen, das Festival abzuhalten, aber jetzt fordern, alle russischen Filme durch ukrainische zu ersetzen. Als sich die Festivalorganisatoren weigerten, wurden sie von ukrainischen Kulturschaffenden angegriffen und beschimpft. Das Motto des Festivals lautet 'Zwischen Lemberg und dem Ural' und nicht 'Von Lemberg zum Ural'."

"Ein Geschenk an die Kreml-Propaganda"

Der Erlös aus den Filmvorführungen des Festivals gehe an das Rote Kreuz für ein Notprogramm für die Ukraine, die Veranstaltung werde von keiner russischen Institution unterstützt. Zur Forderung der Ukrainischen Filmakademie, dass nun, da die Ukraine ihre Unabhängigkeit verteidigt, jeder Landsmann seine nationale Identität in den Mittelpunkt seines Lebens rücken sollte, bemerkte Loznitsa: "Es geht offenbar nicht um eine staatsbürgerliche Haltung, nicht um das Anliegen, alle vernünftigen und freiheitsliebenden Menschen im Kampf gegen die russische Aggression zu vereinen, nicht um die internationalen Bemühungen aller Demokratien, diesen Krieg zu gewinnen, sondern ausschließlich um 'nationale Identität'. Das ist aber leider Nationalsozialismus. Ein Geschenk an die Kreml-Propaganda von der Ukrainischen Filmakademie."

Loznitsa fügte er, er unterstütze auch keinen Boykott russischer Filmemacher, die sich gegen die "Verbrechen des Putin-Regimes" ausgesprochen hätten.