Weihnachtsfilme: Wir raten zu diesen sieben Klassikern

"Ist das Leben nicht schön? - It’s a Wonderful Life"

Ein EZ2 tritt auf in diesem Film. Ein EZ2? Es handelt sich um einen Engel zweiter Klasse. Der soll sich um George Bailey kümmern. Der EZ2 ist der einzige, der gerade Zeit hat, alle anderen Schutzengel sind nicht im Dienst. Problem: Bailey, ein beliebter Bürger in der kleinen US-amerikanischen Stadt Bedford Falls, grämt sich in der Weihnachtsnacht wegen eines Missgeschicks, das ihm unterlaufen ist, verliert seinen Lebensmut und will sich von einer Brücke stürzen. Den Selbstmord verhindern soll Clarence, so sein Name. Ein EZ2 ist er, weil er auch nach fast 200 Jahren im Dienst noch immer nicht seine Flügel bekommen hat.

Die Tragikomödie von Frank Capra mit James Stewart in der Hauptrolle war zuerst ein kommerzieller Misserfolg, wurde dann im Laufe der Jahre zum Weihnachtsklassiker und wird inzwischen mit seiner bittersüßen bis bizarren Kleinstadtperspektive von vielen Kritikern als einer der besten Filme aller Zeiten angesehen. Neben EZ2 und Bailey treten auf: sich miteinander unterhaltende Galaxien sowie eine bunte Bevölkerungsschar, von Polizisten über Stripperinnen bis zu bösen Kapitalisten. Großartig!

In Arte – am 29. Dezember um 20:15 Uhr und am 31. Dezember um 15:10 Uhr, dann auch in der Mediathek.