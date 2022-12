Wann die Weihnachtsklassiker zu sehen sind

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Ein Klassiker, der einfach zu den Feiertagen gehört ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Das beliebte Märchen entwickelte sich seit seiner Kinopremiere 1974 zum deutsch-deutschen Weihnachtskultfilm. Seit 1975 wird er im deutschen Fernsehen sowie in Tschechien, der Slowakei, Norwegen, Österreich und der Schweiz regelmäßig im Dezember gezeigt, auch wenn ihm thematisch jeder Bezug zum Fest fehlt. Doch die Bilder verzaubern bis heute: Aschenbrödel läuft im altrosafarbenen Kapuzenumhang über eine verschneite Terrasse auf ein hell erleuchtetes Schloss zu – an einem Fenster haucht sie ein Guckloch in die Eisblumen auf der Scheibe. Außerdem dabei: die Eule Rosalie und das Pferd Nikolaus.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" entstand 1973 als ČSSR-/DDR-Koproduktion nach einer Geschichte von Božena Němcová sowie dem "Aschenputtel" der Brüder Grimm (in der Version von 1819). Regie führte Václav Vorlíček, gedreht wurde zu großen Teilen rund um das wunderschöne Schloss Moritzburg bei Dresden sowie an verschiedenen Orten in der Tschechoslowakei. Die Schauplätze in Moritzburg werden bis heute gerne besucht – die Treppe, auf der Aschenbrödel ihren Schuh verliert, gilt nach wie vor als ein favorisierter Ort für Heiratsanträge. Das gelbe Barockschloss lockt seit einiger Zeit die Fans jährlich mit einer schönen Winterausstellung zum Film. Bis Ende Februar läuft sie wieder.

