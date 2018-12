Warum das Weihnachtsfest 12.000 Jahre zurückreicht

Es ist ja nicht so, dass Weihnachten nicht so schon ein ergiebiges Thema wäre: In den gut 2.000 Jahren seit Christi Geburt im Stall von Bethlehem ist einiges an Geschichte und Geschichten zusammengekommen. Doch Gerald Huber hat einen noch viel längeren Zeitraum beackert. Christoph Leibold hat mit ihm über sein Buch "12.000 Jahre Weihnachten" gesprochen.

Christoph Leibold: Wenn ich mich nicht im Kalender verschaut habe, schreiben wir das Jahr 2018 nach Christus. 12.000 minus 2018 – das macht 9.982 Jahre, von denen ich mich frage: Wo kommen die denn her, dass Sie auf 12.000 Jahre Weihnachten kommen?

Gerald Huber: Letztendlich geht es darum, dass der Mensch nach der letzten Eiszeit begonnen hat, sesshaft zu werden. Er hat die Landwirtschaft entwickelt. Das ist wahrscheinlich der größte Sprung in der Kultur der Menschheit. Und wer Landwirt ist, der macht Vorräte für den Winter. Er muss nicht in einer Tour jagen und sammeln. Er hat im Herbst seine Arbeit getan und im Winter Freizeit. Und in der Freizeit kann er feiern. Er kann am Feuer sitzen an den langen dunklen Abenden, in den Sternenhimmel schauen und sich so seine Gedanken machen. Er kann sich besinnen.

Aber ist das dann schon Weihnachten?

Er kommt beim Sinnieren dann auf bestimmte Leute, große Leute. Auf die Magier. Die schauen in den Himmel hinauf und entdecken, dass an der Wintersonnenwende die Tage wieder länger werden und dass endlich der Winter vorbei ist. Und das erzählen sie den Leuten. Und sie erzählen das in Bildern. In wortreichen Bildern: Es wird der neue Gott des Jahres geboren, der Gott der Äonen.

Würden sie so weit gehen zu sagen: Weihnachten gab es schon, als es noch gar nicht Weihnachten hieß?

Ich würde es so sagen, ja. Es gibt diese uralten "Weihe-Nachten", und die finden immer zur Wintersonnenwende statt. Dabei geht es tatsächlich darum, dass diese Gottessöhne, mit denen die neue Zeit geboren wird, um diese Zeit zur Welt kommen. Zum Beispiel Dionysos, was übersetzt nichts anderes heißt als "Gottessohn".

Viel Kluges und auch Kurioses über Weihnachten und seine Wurzeln ist aus Ihrem Buch zu erfahren. Bei ihren Recherchen, gab es da auch Erkenntnisse zu diesem Fest, die sie selbst verblüfft haben?

Ich bin alle Heiligen durchgegangen, alle Heiligennamenstage in der Advents- und Weihnachtszeit vor allem. Und da kommt mir am 27. November ein Barlaam und Josaphat entgegen. Und dann schaue ich nach und sehe: Das ist eins zu eins Buddha. Josaphat ist ein verballhornter Bodhisattva. Das ist eins zu eins die Buddha-Legende, die es über persische und byzantinische Vermittlung zu uns in den heiligen Kalender geschafft hat. Es ist genau die Geschichte Buddhas, und es ist auch der Name Buddhas erhalten. Die katholische Kirche hat sozusagen einfach alles verdaut.