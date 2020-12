Weihnachtsbotschaft der Kirchen in der Corona-Pandemie

Anders als während der ersten Corona-Welle zu Ostern hatten sich Bund und Länder trotz der jetzt noch deutlich höheren Infektions- und Todeszahlen gegen ein Verbot von öffentlichen Gottesdiensten während des Lockdowns entschieden. Ärzteverbände schlagen jedoch Alarm: Sie fordern ein generelles Verbot von Präsenzgottesdiensten wie im Frühjahr.

Menschen brauchen an Heiligabend Gemeinschaft

Die evangelische Kirche in Westfalen empfiehlt ihren Gemeinden, auf öffentliche Gottesdienste zu verzichten. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, will eine solche Empfehlung nicht aussprechen.

Er denkt dabei an Menschen, die gerade an Heiligabend auf die Gemeinschaft in einem Gottesdienst angewiesen sind, "dass es für sie einen Ort gibt, wo sie an diesem Weihnachtsfest hingehen können, in großen Abständen, damit niemand gefährdet wird. Und deswegen ist am Ende nach langem Abwägen die Entscheidung, dass wir an Weihnachten Gottesdienste in Kirchen feiern - aber so, dass Schutzkonzepte berücksichtigt werden."

Große ökumenische Gottesdienste abgesagt

Große ökumenische Gottesdienste wie im Englischen Garten in München oder im Nürnberger Stadion wurden dagegen abgesagt. Auch späte Christmetten können nicht stattfinden, nachdem die katholischen Bischöfe in Bayern in der letzten Woche vergeblich versucht hatten, dass die Staatsregierung zumindest am Heiligabend das Ausgangsverbot nach 21 Uhr lockert. Der Erzbischof von München und Freising Kardinal Reinhard Marx:

"Das respektieren wir, selbstverständlich. Wir haben uns eingesetzt, dass Gottesdienste möglich sind, jetzt sind sie möglich. Nicht so wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Das kann man aber ganz gut akzeptieren." Kardinal Reinhard Marx

Hausgottesdienste als Alternative zur Kirche

Beide Kirchen überlassen die Entscheidung, ob und was an Weihnachten stattfindet, den Gemeinden und Verantwortlichen vor Ort. Und sie verweisen auf die Alternativen: Hausgottesdienste - Anleitungen dazu stellen die Kirchen im Internet zur Verfügung -, Übertragungen in Fernsehen und Radio, Streaming-Andachten im Internet. Weihnachten fällt nicht aus.

In der Diskussion um Gottesdienstverbote geht die eigentliche Weihnachtsbotschaft etwas unter. Gott wird Mensch. Das feiern Christen an Weihnachten. Und die Freude darüber blendet auch das Leiden an und in der Corona-Krise nicht aus, sagt der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

"Denn es ist ja auch sonst so, dass Menschen an Weihnachten leiden. Insofern erleben wir jetzt in der Breite etwas, was eigentlich zu jedem Weihnachtsfest gehört. Nämlich die Weihnachtsfreude nicht über die Menschen hinwegzureden, denen es schlecht geht." Landesbischof Bedford-Strohm

"Eindämmung von Corona ist Teil von Weihnachten"

Der gemeinsame Wille zur Eindämmung des Virus sei "in diesem Jahr Teil des Weihnachtsfestes", betonen Bedford-Strohm und der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, in einer gemeinsamen Stellungnahme. Und sagen: Die Weihnachtsbotschaft werde darin konkret, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen und Leben schützen.

Für Kardinal Reinhard Marx ist das die positive Erfahrung des Corona-Jahres: "Das war für mich etwas Tröstliches, zu sehen, dass in einer Gesellschaft, die so plural ist und mit unterschiedlichen Interessen unterwegs ist, auch etwas Gemeinsames getan werden kann oder ein Bewusstsein dafür da ist, dass wir zusammengehören."

Steinmeier plant Gedenkveranstaltung für Corona-Opfer

Zusammenstehen auch in der Trauer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plant eine zentrale Gedenkveranstaltung für die Opfer der Corona-Pandemie. Die Hinterbliebenen sollen in ihrer Trauer nicht allein gelassen werden. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm unterstützt diese Initiative. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagt er: "Wir brauchen einen öffentlichen Ort für unsere Trauer."