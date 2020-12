Heiligabend in Rom: Christmette mit Papst Franziskus

Papst Franziskus nimmt kaum mehr öffentliche Termine wahr, Auslandsreisen wurden abgesagt. Seine Audienzen und Angelusgebete hält er per Livestream. Bei seiner Morgenmesse betet Franziskus täglich für Corona-Betroffene und er richtet Hilfsfonds ein, die Menschen in der Krise in Italien und in Entwicklungsländern helfen sollen.

Christmette mit Papst Franziskus im BR Fernsehen

Den gegenwärtigen weltweiten Notstand sieht er aber auch als Chance für einen grundlegenden Wandel – hin zu mehr Solidarität und neuer globaler Verantwortung, damit die Schwächsten nicht auf der Strecke bleiben.

Das BR Fernsehen überträgt die Feier der Heiligen Nacht mit Papst Franziskus ab 19.30 Uhr. Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.