Weihnachten dahoam: Kirchen setzen auf Do-it-yourself

Familie Penker feiert Adventsgottesdienst. Nicht in der Kirche, sondern bei sich zu Hause in Vilsheim im Landkreis Landshut im Wohnzimmer. Bei Sohn Jakob kommt das richtig gut an, sogar besser als der Gang in die Kirche.

"Mir gefällt es schon, weil dann hat man nicht so einen Stress, dass man in die Kirche muss, und kann ausschlafen." Jakob

Corona: Am sichersten sind Gottesdienste daheim

So launig das klingen mag: Die Andacht zu Hause steht in diesem Jahr im Dienste des Infektionsschutzes. Denn bei allem Aufwand, den die Kirchen in ihren Gotteshäusern betreiben, um in der Pandemie sicher Gottesdienste feiern zu können - am sichersten ist und bleibt es zu Hause.

Deshalb haben viele Gemeinden auf ihren Webseiten Entwürfe für weihnachtliche Hausandachten veröffentlicht. Auf www.gottbeieuch.de gibt es sogar eine gemeinsame Vorlage von katholischer und evangelischer Kirche.

Do-it-yourself statt Massen-Event

Die Penkers haben ihre Vorlage dagegen von der Homepage des Erzbistums München und Freising. Mutter Stefanie hat daran mitgeschrieben, als Mitarbeiterin in der Kinderpastoral des Bistums. Anhand verschiedener Bibeltexte habe sie überlegt, welche Botschaft sie daraus besonders anspreche, erzählt sie: "Und dann habe ich überlegt, wie man diese Botschaft für Kinder lebendig machen kann."

Die Kirchen hatten an Weihnachten Großes geplant, zum Beispiel ökumenische Gottesdienste im Englischen Garten in München oder im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Aus Infektionsschutzgründen wurden sie aber abgesagt - stattdessen heißt es nun: Do-it-yourself - mach es selber!

"Gut so", sagt der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm: "Die Hausandachten, wo wir die Materialien jetzt verteilen, da glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die sagen: Ich kann diese Weihnachtserfahrung auch zu Hause machen."

Weihnachten feiern: "Es ist möglich; anders, aber möglich."

Darum geht es auch der Nürnberger Diakonin Sonja Lichteneber. Unter dem Motto "Weihnachten schmecken" zieht sie in diesem Jahr mit Lebkuchen von Haus zu Haus. Viele Menschen sei es nicht möglich nach draußen zu kommen, oder sie seien vorsichtig, sagt Sonja Lichteneber.

"da ist es umso wichtiger, ein Zeichen zu geben, dass wir niemanden vergessen. Gerade für die Senioren war Weihnachten eben gemeinsam Plätzchen essen und Weihnachtslieder singen. Und das wollen wir irgendwie auffangen und sagen: Es ist trotzdem möglich; anders, aber möglich." Diakonin Sonja Lichteneber

Außerdem beteiligt sich die Diakonin an der Aktion "Weihnachten to go": Die evangelische Kirche packt Tüten für eine Weihnachtsfeier zu Hause. "Da ist eine Kerze drin, da ist die Weihnachtsgeschichte drin, ein Ablauf für einen Gottesdienst", so Sonja Lichteneber "und dazu kann man sich dann auf der Homepage eine musikalische Begleitung für die Lieder anhören - alles notwendige, um Weihnachten auch daheim zu feiern."

Hausmesse aus der Tüte

Die Tüten gibt’s in der Gemeinde, solange der Vorrat reicht. Bei den Penkers kommt die Do-it-yourself-Hausmesse schon mal gut an. Ob sich davon auch Menschen ansprechen lassen, die mit Kirche nicht so viel am Hut haben? Wer nicht ab und zu im Familienkreis betet oder singt, dürfte mit dem Home-Angebot der Kirchen wohl eher fremdeln.