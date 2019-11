Die schlimmsten Weihnachtsalben der Popgeschichte

Wollte uns Tiny Tim, der zu Lebzeiten unter Diabetes litt, eigentlich nur für die gesundheitlichen Folgen erhöhten Süßigkeitenkonsums zur Weihnachtszeit sensibilisieren? Die endgültige Wahrheit über den Song nahm Tiny Tim 1996 mit in sein Grab. Samt Ukulele. Das Ende vom Lied: Die AYDS-Schoko-Riegel sind längst verschwunden, Tiny Tims "Santa Claus Has Got the AIDS this Year" dagegen hat einen Stammplatz in Listen mit den schlimmsten Weihnachtsliedern. Quod erat demonstrandum!

Der "Trabi Trab Kling Glöckchen Mix"

Im Zuge des Mauerfalls vor 30 Jahren entstand um das sächsische Künstler-Urgestein Gert Schaarschuch ein Synthie-Disko-Ding namens "Trabi Trab". Abgekultet in Ostdeutschland und auch in "Alles Nichts Oder", der Show mit den Tortenorgien von Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder. Dem Mauerfall folgt nun ein Hörsturz: Ok, dass der Song "Trabi Trab" eine jubiläumsbedingte Remix-Frischzellen-Kur bekommen würde, war abzusehen, aber das, was das deutsch-österreichische DJ-Duo WiLo darüber hinaus macht, ist nicht mal mit einer Überdosis an Zimtsternen zu ertragen: der "Trabi Trab Kling Glöckchen Mix".