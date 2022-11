"Weiden wimmelt" jetzt auch

Auch von der Stadt Weiden gibt es jetzt ein offizielles Wimmelbild. Das Unternehmen "puzzleyou" hat zusammen mit Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) am Mittag im Nordoberpfalz-Center ein großes Exemplar (2 auf 3 Meter) davon enthüllt.

Kirche St. Josef, Max Reger und OTH auf Wimmelbild "versteckt"

Illustriert hat das bunte Wimmelbild Stefania Santoro aus Weiden. Auf dem Bild sind Weidens Sehenswürdigkeiten wie die Kirche St. Josef, das neue und das alte Rathaus oder die Altstadt zu sehen, genauso wie Max Reger, die OTH, einige große Weidener Unternehmen und andere markante Gebäude.

Dazu finden Weidener jede Menge Lokalkolorit, wie beispielsweise den Weidener Türmer, einen stadtbekannten "Paradiesvogel" oder eine Szene, die auf eine Bar des Rotlichtkönigs Walter Klankermeier hindeutet.

Hälfte der Einnahmen kommt Bedürftigen zugute

Der Oberbürgermeister zeigte sich begeistert vom Bild, es biete wieder einen ganz anderen Blick auf die Heimatstadt, sagte er am Mittag bei der Vorstellung. Das Wimmelbild gibt es als Puzzle in verschiedenen Größen, als Memo-Spiel oder als Poster. Die Hälfte der Einnahmen kommen der Aktion Lichtblicke zugute, die Bedürftige in der nördlichen Oberpfalz unterstützt.

Auch in anderen Städten "wimmelt es"

Wimmelbilder gibt es bereits von vielen Städten, Regionen und Themen. So gibt es von Regensburg und Landshut ein ganzes Wimmelbuch mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und ganz vielen Details. In Deggendorf gibt es heuer wieder einen Wimmel-Adventskalender des Stadtmarketing Deggendorf.

Als Erfinder der Wimmelbücher gilt der inzwischen verstorbene Münchner Zeichner und Illustrator Ali Mitgutsch. Die bunten Bilder mit vielen abgebildeten Facetten erzählen zig Geschichten gleichzeitig. So regen sie bei Kindern und Erwachsenen die Phantasie sowie die Sprach- und Leseförderung an.