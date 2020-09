Perspektivwechsel erwünscht: Lenbachhaus zeigt nur Künstlerinnen

Es gehe in der Ausstellung "Die Sonne um Mitternacht schauen" im Münchner Lenbachhaus darum, bewusst Perspektiven umzukehren und dadurch das Bewusstsein zu öffnen, sagt Kuratorin Eva Huttenlauch. So werden Zuschreibungen und Rollenklischees infrage gestellt. Ein weiteres Beispiel: 1968 geht die Linzer Performancekünstlerin Valie Export mit ihrem Tapp- und Tastkino auf die Straße: Statt eines Bauchladens hat sie sich eine Schachtel vor den Busen gebunden. Sie ist das Kino: Jeder Mann darf für 33 Sekunden ihre Brüste anfassen, was ein Video anschaulich dokumentiert. Verzückte Männerblicke, und eine amüsierte Valie Export in Lockenperücke. Das, was im Kino vorgespielt wird, übersetzt die Künstlerin ins Leben. Fortsetzung fand die Aktion in einem zweiten Projekt: Aktionshose Genitalpanik, mit der Export durch eine enge Kinoreihe lief, an den Besuchern vorbei, mit ausgeschnittener Scham.

Veränderung der Perspektive

"Die Sonne um Mitternacht schauen", der Titel der Ausstellung, ist für Eva Huttenlauch wie das Brennglas, durch dass der Besucher und die Besucherin durch die Räume gehen können – auf Corona-tauglichen Rundwegen. Es gehe um das Hineindenken in den anderen und deren Situationen, im Leben, in der Kunst: "'Die Sonne um Mitternacht schauen': Erstmal denkt man, das geht doch gar nicht," erklärt Huttenlauch. "Und dann stellt man fest: Doch, die Sonne ist ja zu jeder Zeit irgendwie zu sehen, auch um Mitternacht. Sie liegt dann vielleicht hier auf unserer Erdhalbkugel im Dunkeln. Aber auf der anderen Erdhalbkugel ist helles Licht. Und das ist genau das, was wir thematisieren wollten. Dass es um Dinge und um Themen geht, die für einen Teil der Gesellschaft oder der Menschen keine Rolle spielen, für den anderen aber umso mehr."