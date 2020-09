Wehe, wenn der Pförtner lacht: "Otello" in Regensburg

Und dieses Gefühl trog nicht: Regisseurin Verena Stoiber und ihrer Ausstatterin Sophie Schneider gelang eine absolut zeitgemäße, aber keineswegs aufdringlich auf Abstand bedachte Deutung des "Otello". Es war somit eine Inszenierung in, aber nicht über den derzeitigen Ausnahmezustand. Stoiber orientierte sich an Verdis ursprünglicher und sehr plausibler Idee, eine Oper über Othellos so gerissenen wie intrigensicheren Gegenspieler Jago zu schreiben.

Der Pförtner erfüllt sich einen schaurigen Traum

Der Mann ist bekennender Nihilist, glaubt also an gar nichts, nicht mal an sich selbst, und hält Gott allenfalls für einen schlechten Witz. Anders als der krankhaft eifersüchtige und machohafte Othello ist Jago also ein durch und durch moderner Charakter - und trägt demzufolge in Regenburg auch nicht, wie die anderen Hauptfiguren, ein mehr oder weniger prächtiges Renaissance-Kostüm, sondern graue Hose und unauffälliges Kurzarmhemd - eine Rentner-Kluft. Ganz am Ende stellt sich heraus: Der freundliche, ältere Herr arbeitet als pflichtbewusster Pförtner am Bühneneingang und erfüllt sich einfach mal einen schaurigen Traum.